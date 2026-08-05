Президент выразил благодарность политическим партиям и депутатам, внесшим вклад как в доработку законопроекта, так и в успешное завершение этого процесса

Эрдоган: Закон «Об укреплении национального единства и социальной интеграции» избавит Турцию от террористической угрозы Президент выразил благодарность политическим партиям и депутатам, внесшим вклад как в доработку законопроекта, так и в успешное завершение этого процесса

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя законопроект «Об укреплении национального единства и социальной интеграции», заявил: «Я надеюсь, что этот шаг, направленный на то, чтобы навсегда избавить Турцию от террористической угрозы, укрепить наше национальное единство и сплоченность, а также упрочить атмосферу мира в нашей стране и регионе, будет иметь позитивные результаты».

В своей публикации в социальной сети Эрдоган отметил:

«Подготовленный по итогам всесторонних консультаций законопроект «Об укреплении национального единства и социальной интеграции» был сегодня представлен на рассмотрение парламента широком консенсусе, отражающем решимость нашего уважаемого народа найти решение. Я надеюсь, что этот шаг, направленный на то, чтобы навсегда избавить Турцию от террористической угрозы, укрепить наше национальное единство и сплоченность, а также упрочить атмосферу мира в нашей стране и регионе.

Президент выразил благодарность политическим партиям и депутатам, внесшим вклад как в доработку законопроекта, так и в успешное завершение этого процесса, в первую очередь партнеру по «Народному альянсу», генеральному председателю Партии националистического движения Девлету Бахчели.