Эрдоган:Турция придает большое значение участию ТРСК в деятельности ОТГ

Турция придает большое значение участию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Казахстана.



Эрдоган отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявлял исключительное гостеприимство на протяжении всего визита, а также поблагодарил его и казахстанские власти.

По словам турецкого лидера, в ходе переговоров в Астане стороны получили возможность подробно обсудить двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган заявил, что стороны подтвердили удовлетворение текущим уровнем отношений и решимость углублять сотрудничество во всех сферах, а также напомнил, что помимо 12 документов, подписанных в различных областях, вместе с Токаевым была подписана «Декларация о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве».

Президент Турции подчеркнул, что успешно прошедшее 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня имеет историческое значение для отношений между двумя братскими странами, а также выразил надежду на то, что достигнутые договоренности принесут пользу обеим сторонам.

Эрдоган отметил, что страны Центральной Азии были в числе первых, кто пришел на помощь Турции после землетрясений 6 февраля 2023 года.

«В последние годы движущей силой наших отношений с Казахстаном являются прежде всего торговля, инвестиции и энергетика. Мы говорим об экономике Казахстана, которая в среднем росла более чем на 5% за последние 5 лет.Казахстан также является крупнейшей экономикой Центральной Азии с общим объемом внешней торговли в 145 миллиардов долларов. Около 5,5 тысячи наших компаний инвестировали почти 6 миллиардов долларов в такие сферы, как строительство, финансы, туризм и информационные технологии. Стоимость проектов, реализуемых нашими подрядчиками, составляет 30 миллиардов долларов. Мы намерены увеличить объем товарооборота с нынешних 10 до 15 миллиардов долларов», — сказал турецкий лидер, указав на то, что между двумя странами также налажено сотрудничество в энергетической сфере.

Президент Турции также напомнил, что второй частью визита стало участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в Туркестане — одном из духовных центров тюркского мира.

По словам Эрдогана, вместе с лидерами тюркских государств была подписана «Туркестанская декларация», направленная на повышение эффективности сотрудничества за счет возможностей цифровизации и искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что декларация предусматривает укрепление процессов институциональной интеграции между тюркскими государствами в соответствии с требованиями цифровой эпохи.

«Еще одним важным аспектом саммита для нас стало участие президента Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана. Мы придаем большое значение участию Турецкой Республики Северного Кипра, являющейся неотъемлемой частью тюркского мира, в деятельности организации. Тюркский мир также делает все необходимое, принимая турок-киприотов», — сказал Эрдоган, выразив уверенность в том, что благодаря председательству в ОТГ, которое Турция примет после 13-го саммита предстоящей осенью, организация выйдет на еще более высокий уровень развития.

«Надеюсь, что консультации, проведенные как в Астане, так и в Туркестане, принесут пользу всем сторонам», — добавил турецкий лидер.

«Считаем, что проблемы региона должны решаться странами региона»



Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не завершился конфликт между США/Израилем и Ираном, президент Турции заявил, одним из главных факторов, породивших этот кризис «являются бесконечные провокации Израиля».

«Израиль, увлекшись определенными мечтами и утопическими представлениями, не раз демонстрировал, что готов бросить наш регион в огонь ради собственных амбиций. Израиль хочет, чтобы эта война распространилась на весь регион, и чтобы неопределенность здесь только усилилась. Прежде всего необходимо нейтрализовать провокации Израиля, а затем построить настоящий мир. Мы, как Турция, делаем и будем делать все возможное для того, чтобы этот хаос был разрешен до того, как перерастет в более сложную ситуацию. Считаем, что проблемы региона должны решаться странами региона. Мы сообща должны активизировать усилия для обеспечения спокойствия, стабильности и мира, чтобы положить конец этим кровавым играм. Если в регионе действительно хотят устойчивой стабильности, все должны отказаться от краткосрочных расчетов. Государства должны защищать интересы своей страны и своих граждан, а не права международных компаний и внешних игроков», — сказал Эрдоган.

Комментируя предстоящий саммит НАТО, который Турция примет в ближайшее время, Эрдоган подчеркнул, что запланированная на 7–8 июля встреча в Анкаре, имеет решающее значение в истории Альянса.

По его словам, последние события как в регионе, так и в мире еще больше повысили значение саммита в Анкаре.

«Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения относительно будущего альянса и дальнейшего формирования структуры глобальной архитектуры безопасности. Сегодняшний мир уже не является продолжением того мира, при котором создавался НАТО. Сформировался новый мировой порядок, и в этом новом мире положение НАТО стало совершенно иным. Угрозы стали более сложными, риски — разнообразными, а глобальная система — уязвимой. Иными словами, мир сильно изменился. Справедливое распределение бремени внутри НАТО, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности имеют решающее значение для будущего Альянса. Мы, как Турция, готовы внести свой вклад ради более решительного и лучше подготовленного к угрозам НАТО», — заявил турецкий лидер.

«Турция - большая возможность для Европейского союза»



Отвечая на вопрос, касающейся темы полноправного членства Турции в Европейском союзе, президент заявил, что Анкара продвигает это видение не для соперничества с кем-либо и не для создания препятствий.

«Мы, будучи частью Европейского союза, искренне хотим укрепить как нашу страну, так и сам Союз. Однако, к сожалению, ЕС этого не осознает. Но то, что Евросоюз этого не осознает, не означает, что мы должны отказаться от своих идеалов. Позвольте мне заявить об этом предельно ясно и недвусмысленно: на протяжении многих лет мы последовательно отстаиваем это видение и предпринимаем последовательные шаги. Несмотря на то, что Турция на протяжении истории сталкивалась порой с нерешительными, а порой и откровенно дискриминационными практиками, мы по -прежнему остаемся верны своей цели стать членом ЕС», — сказал Эрдоган.

Турция, по словам президента, не является страной, которая становится бременем для структур, частью которых она является.

«Турция — это страна, которая берет на себя ответственность, а не обременяет. Каждая платформа, в которой мы участвуем, приобретает дополнительную ценность. Хочу также открыто сказать: время от времени мы слышим изнутри ЕС крайне неудачные и поверхностные заявления в адрес нашей страны. Мы объясняем нашим партнерам, что такой подход наносит ущерб самому Европейскому союзу в условиях, когда мир переживает трансформацию во всех сферах», — отметил турецкий лидер, подчеркнув, что Турция является «большой возможностью» для Евросоюза.

«Турция представляет собой большую возможность для Европейского союза, а Союз находится в положении, позволяющем принять историческое решение о том, как ею воспользоваться. Европа, как я уже говорил ранее, оказалась на перепутье, и на этом этапе ей следует гораздо внимательнее оценивать ситуацию», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Турции в программу F-35, Эрдоган заявил, что требования по этому вопросу хорошо известны. «Наши представители продолжают контакты с американскими коллегами. Мы надеемся на положительный результат», - отметил он.

«KAAN — это лишь первый шаг для нас, мы создадим и более мощные системы»



Комментируя национальный проект боевого самолета KAAN президент Турции, заявил, что программа продолжает уверенно развиваться.

«Наш проект KAAN с каждым днем продвигается вперед. Когда процесс будет завершен, в этой сфере начнется совершенно новая история. KAAN — это лишь первый шаг для нас. Мы будем создавать еще более совершенные и мощные системы, и сделаем это», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана , внимание мирового сообщества привлекает не только KAAN, но и многие другие образцы турецкой оборонной продукции.

Президент отметил, что на прошедшей в Стамбуле выставке SAHA-2026 были наглядно продемонстрированы возможности и эффективность турецкой оборонной промышленности.

«Более 150 тысяч посетителей увидели уровень, которого достигла наша страна в этой области, а также конкретные результаты. Было представлено более 200 новых продуктов, а объем заключенных сделок достиг 8 млрд долларов», — сказал турецкий лидер.

Эти показатели демонстрируют не только достигнутый уровень развития, но и стимулируют Турцию к дальнейшему продвижению к поставленным целям, - подчеркнул он.

«Мы обязательно достигнем цели «Турция без терроризма», преодолев все препятствия»



Президент заявил, что «Турция без терроризма» - эта цель, которая направлена на укрепление единства, сплоченности и вечного братства 86 миллионов граждан страны, тогда как «Народный альянс» предпринимает «решительные, дальновидные и смелые шаги» для достижения этой цели.

По его словам, за последние 18 месяцев был достигнут заметный прогресс и одновременно преодолено множество вызовов - как скрытых, так и открытых, включая нападение на TUSAŞ.

«Мы обязательно достигнем цели «Турция без терроризма», достойно преодолев все препятствия. Мы, как «Народный альянс» реализуем это в духе солидарности и координации, руководствуясь общественной совестью и курсом, определенным нашим народом», - заключил Эрдоган.