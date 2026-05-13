Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области РФ, пострадала женщина

В Белгородской области РФ сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка», сошёл с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано повреждениями. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов», - написал Гладков в Телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в момент аварии в поезде находилось 15 человек. «Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода», - сказал он.

«Все оперативные службы, включая сапёров Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются», - добавил губернатор.