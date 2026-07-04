Шахбаз Шариф: Успех Турции — это успех Пакистана Пакистан будет и впредь решительно поддерживать Турцию в вопросе Турецкой Республики Северного Кипра, заявил премьер-министр Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил: «Решения, принятые нами сегодня, не останутся лишь на бумаге. Эти решения приведут к расширению торговли, увеличению инвестиций, углублению стратегического сотрудничества и, прежде всего, к лучшему будущему для наших народов. Я заверяю президента Эрдогана, в непоколебимой решимости Пакистана ещё больше укрепить это уникальное партнёрство. Успех Турции — это успех Пакистана. Прогресс Пакистана — это прогресс Турции».



Шариф выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в резиденции Вахдетттин в Стамбуле.



Поблагодарив президента Эрдогана за гостеприимство, Шариф отметил: «Посещение великолепного Стамбула, где история встречается с современностью, а богатые культуры Востока и Запада развиваются бок о бок, всегда доставляет огромное удовольствие».



Ссылаясь на строку Юнуса Эмре «Дом друга — это сердца, я пришел, чтобы созидать сердца», Шериф продолжил следующими словами:

«Ни одно выражение не может лучше описать отношения между нашими двумя народами. Пакистан, так же как Турция занимает особое место в сердце каждого пакистанца, всегда находил свой дом в сердцах турецкого народа. Эта уникальная дружба сформировалась благодаря нашей общей истории, уходящей корнями в глубину веков, нашей общей вере, взаимным самопожертвованиям и нерушимому чувству братства. Ещё задолго до образования наших двух современных государств наши народы стояли плечом к плечу в моменты, определявшие ход истории».



Отметив, что в трудные времена обе страны поддерживали друг друга, Шариф сказал: «Этот дух солидарности находил отклик в виде исключительной щедрости в каждой ситуации, когда Пакистан сталкивался с трудностями — будь то война, разрушительные землетрясения или наводнения; турецкий народ решительно поддерживал Пакистан».



Премьер напомнил, что в 2010 году, во время наводнения в Пакистане, Эрдоган посетил пострадавший регион, а его супруга Эмине Эрдоган пожертвовала свое колье в поддержку пострадавших.



Охарактеризовав Пакистан и Турцию как «два сердца — один дух», Шариф добавил:



«Среди современных лидеров очень немногие могут похвастаться таким видением, мужеством и непоколебимой решимостью, которые демонстрирует президент Эрдоган на протяжении более 20 лет своего смелого и динамичного руководства. Под его мудрым и разумным руководством Турция претерпела выдающиеся преобразования в экономической, технологической и стратегической сферах».

Шахбаз Шариф подчеркнул, что Эрдоган укрепил национальный авторитет и уверенность Турции, защитил независимый голос страны и повысил статус Турции как одной из наиболее влиятельных стран в решении региональных и глобальных вопросов: «Пакистан высоко ценит его дружбу, мудрость, последовательное руководство и поддержку».



- Успех Турции — это успех Пакистана



Напомнив о своём участии в «Турецко-пакистанском деловом форуме», премьер-министр отметил: «Оптимизм, инновационность и предпринимательский дух, свидетелями которых я стал сегодня, ещё раз укрепили мою уверенность в том, что экономическое партнёрство между Пакистаном и Турцией под компетентным руководством президента Эрдогана вступило в новую фазу и открыло новую страницу».



Шариф отметил, что у него состоялись очень обширные и плодотворные переговоры с президентом Эрдоганом: «Выражая удовлетворение растущей динамикой в области двусторонней торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества, мы также обсудили конкретные шаги, которые необходимо предпринять для раскрытия полного потенциала нашего экономического партнерства. Огромный запас доброй воли между нашими странами предоставляет нам уникальную и идеальную возможность для достижения взаимно согласованной цели по двусторонней торговле в размере 5 миллиардов долларов».



По его словам, Пакистан будет и впредь решительно поддерживать Турцию в вопросе Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК): «Принципиальная и непоколебимая поддержка, которую Турция оказывает народу Джамму и Кашмира и их законному праву на самоопределение,

Лидер Пакистана отметил, что стороны вновь подтвердили общее убеждение в том, что диалог, дипломатия и взаимное уважение с Эрдоганом по-прежнему остаются единственным устойчивым путем для урегулирования разногласий и обеспечения международного мира и безопасности.



«Я выражаю глубокую и искреннюю благодарность Турции за её решительную и непоколебимую поддержку усилий Пакистана по установлению мира в регионе, которые увенчались подписанием Исламабадского соглашения», — сказал он.



Отметив, что будущее народов Пакистана и Турции будет светлым, Шариф резюмировал:



«Решения, принятые нами сегодня, не останутся на бумаге. Эти решения приведут к расширению торговли, увеличению инвестиций, углублению стратегического сотрудничества и, прежде всего, к лучшему будущему для наших народов. Я заверяю президента Эрдогана, в непоколебимой решимости Пакистана еще больше укрепить это уникальное партнерство. Успех Турции — это успех Пакистана. Прогресс Пакистана — это прогресс Турции».