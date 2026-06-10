Наличие устойчивого и сильного правительства в Софии имеет жизненно важное значение не только для процветания Болгарии, но и для стабильности на Балканах - заявил глава МИД Турции

Хакан Фидан: увеличение поставок природного газа из Турции в Болгарию имеет стратегическое значение для всего региона Наличие устойчивого и сильного правительства в Софии имеет жизненно важное значение не только для процветания Болгарии, но и для стабильности на Балканах - заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Болгарскому информационному агентству (BTA) заявил: «Увеличение пропускной способности трубопровода для транспортировки природного газа из Турции в Болгарию имеет стратегическое значение не только с точки зрения наших двусторонних отношений, но и с точки зрения энергетической безопасности Восточной Европы».

Говоря о координации действий Турции и Болгарии, являющихся союзниками по НАТО, в условиях текущих глобальных конфликтов, Фидан добавил: «Недавние события на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько быстро может меняться обстановка в сфере безопасности, а также показали, какое влияние оказывают угрозы, исходящие с южного фланга Альянса, за пределами региона. Быстрое реагирование на ракетные обстрелы в адрес нашей страны еще раз продемонстрировало эффективность НАТО, важность сдерживающей роли, которую оно играет в обеспечении глобальной и региональной безопасности, а также значение единства и солидарности между союзниками».

Глава МИД отметил, что Турция и Болгария, как два стратегических партнера, составляющие юго-восточное крыло Альянса, внимательно следят за развитием событий, и добавил: «Наши военные ведомства готовы рассмотреть дополнительные меры, которые можно принять для укрепления и поддержки систем противовоздушной и противоракетной обороны наших стран. В рамках НАТО мы находимся в полной координации с руководством Софии по вопросам безопасности границ, систем раннего предупреждения и обмена разведданными. В целях предотвращения региональной эскалации мы, как два союзника, сохраняем нашу общую решимость».

Касаясь инициативы, начатой Турцией, Болгарией и Румынией в 2024 году по разминированию морских мин, угрожающих безопасности Черного моря, он ародолжил словами:

«Мы стремимся развивать оперативное сотрудничество посредством нашего вклада в личный состав передовых сухопутных сил (FLF) в Болгарии и наших подразделений, выполняющих задачи в восточном фланге Альянса с определенной периодичностью. Являясь ключевым союзником и надежным гарантом безопасности в Черном море и Восточном Средиземноморье, мы продолжаем активно вносить вклад в рамках Альянса в работу по укреплению сдерживающего потенциала и оборонного потенциала НАТО. Турция, руководствуясь концепцией всесторонней безопасности, увеличивает свой вклад в рамках НАТО и стремится развивать двустороннее сотрудничество в области обороны со своими союзниками. Мы хотим еще больше углубить наше сотрудничество с Болгарией в области безопасности и обороны, прежде всего в Черном море и на Балканах».

По его словам, за два года, прошедшие после его последнего визита в Болгарию в 2024 году, отношения развивались позитивно на основе соседства и союзничества в НАТО.

Министр подчеркнул, что стабильный рост объема двусторонней торговли, приближающийся к целевому показателю в 10 миллиардов долларов, работы по модернизации пограничных пунктов, а также проявление общей воли в проектах по обеспечению транспортной связности в рамках работ в сфере транспорта и инфраструктуры являются крупнейшими достижениями этого периода.

«Турецкие компании проявляют все больший интерес к инвестированию в Болгарии. Мы, в свою очередь, поощряем рост взаимных инвестиций между двумя странами и уделяем этому вопросу особое внимание в рамках наших двусторонних контактов. Кроме того, дипломатические мосты, ориентированные на людей, и культурные проекты между двумя странами еще больше сближают наши народы. В 2025 году число туристов из Болгарии, посетивших Турцию, превысило 2 миллиона 800 тысяч. Мы намерены еще больше увеличить это число в ближайшие годы», - заявил он.

⁠Наличие устойчивого и сильного правительства имеет жизненно важное значение для стабильности на Балканах

Министр Фидан выразил надежду, что после длительного периода коалиционных или временных правительств в Болгарии появление стабильной политической воли, обладающей явным большинством в парламенте, будет благотворно сказываться на народе Болгарии и двусторонних отношениях между Болгарией и Турцией.

«Наличие устойчивого и сильного правительства в Софии имеет жизненно важное значение не только для процветания Болгарии, но и для стабильности на Балканах и будущего совместных проектов», — подчеркнул Фидан. «Эта ситуация позволит нам гораздо быстрее и решительнее доводить до конца стратегические вопросы в сферах энергетики, логистики и безопасности, которые находятся в подвешенном состоянии или требуют долгосрочного планирования. Кроме того, эффективность, обеспечиваемая стабильным правительством, чрезвычайно важна для внедрения услуг, которые повысят благосостояние и качество жизни всех слоев населения Болгарии, включая наших соотечественников», — сказал он.

Турецкая община в Болгарии

«Наши соотечественники в Болгарии, которая является одной из стран с наибольшим количеством наших соотечественников на Балканах, составляют один из важнейших аспектов турецко-болгарских отношений и представляют собой не только нерушимый мост между нашими странами, но и одну из важнейших гарантий болгарской демократии и общественного мира», — указал Фидан, отметив, что соотечественники, используя свои демократические права, играют важную роль в парламенте.

Турция желает, чтобы соотечественники и впредь в атмосфере мира и единства вносили свой вклад в политическую, общественную, экономическую и культурную жизнь Болгарии.

⁠Сотрудничество в области энергетики

Отвечая на вопрос о соглашении между Акционерным обществом по транспортировке нефти по трубопроводам (BOTAŞ) и «Булгаргаз», глава МИД Турции скащал: «Соглашение между BOTAŞ и «Булгаргаз» было подписано в начале 2023 года и представляло собой стратегический шаг, укрепивший энергетическую безопасность Болгарии в период, когда поставки природного газа из России были прекращены, Болгария столкнулась с перебоями в энергоснабжении и находилась в поиске альтернативных источников».

Отметив, что Турция, рассматривая содействие энергетической безопасности своего соседа и союзника Болгарии в этом процессе как свою ответственность, оказала необходимую поддержку, Фидан указал, что основная цель соглашения заключается в облегчении доступа Болгарии к различным источникам и содействии региональной энергетической безопасности.

«Турция и Болгария всегда были надежными партнерами в энергетической сфере в нашем регионе. Соглашение между BOTAŞ и Bulgargaz не только укрепляет сотрудничество между двумя странами, но и создает инфраструктуру, способную способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы», добавив, что этот вопрос уже давно обсуждается в рамках конструктивного диалога между соответствующими учреждениями».

Власти находятся в контакте с целью проведения обновления, учитывающего меняющиеся условия сегодняшнего дня и защищающего торговые и правовые интересы обеих стран в рамках принципа «выигрыш-выигрыш».

«Наша цель — вывести наши отношения на новый уровень путем подписания всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в энергетике, которое будет включать в себя и увеличение пропускной способности газопровода Турция-Болгария», — сказал он.

Акцент на региональной ответственности на Балканах

Подчеркнув, что Турция уделяет особое внимание развитию механизмов сотрудничества в регионе, руководствуясь принципами «региональной ответственности» и «инклюзивности», Фидан отметил, что они придают особое значение Процессу сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ), объединяющему 13 балканских стран и в котором Турция является одним из учредителей.

Фидан сообщил, что на саммите глав государств и правительств ПСЮВЕ Турция заявит о том, что является неотъемлемой частью Балкан, и подчеркнет, что поддержание атмосферы мира и стабильности в регионе входит в число приоритетов внешней политики Турции.

Они также затронут вопрос о важности «принципа региональной ответственности», основанного на понимании необходимости поиска региональных решений для региональных проблем, будущее стран региона взаимосвязано, а также подчеркнет важность продолжения регионального сотрудничества под эгидой ПСЮВЕ.

Фидан, указав на то, что поддержание мирной обстановки невозможно исключительно военными средствами, отметил, что он затронет тему важности всеобъемлющего и конструктивного диалога, преимущества механизмов консультаций, созданных Турцией со странами региона, в первую очередь Балканской платформы мира, а также то, что последние международные события усилили важность регионального сотрудничества.

Процесс вступления Турции в ЕС

По словам министра, членство в Европейском союзе (ЕС) по-прежнему остается стратегическим приоритетом для Турции.

«Было бы ошибкой оценивать процесс вступления нашей страны в ЕС с точки зрения конъюнктурных и краткосрочных расчетов. В конце концов, сегодня почти половина стран, являющихся членами ЕС, не принималась в европейскую семью, в то время как мы были приняты. В 1963 году мы подписали Совместное соглашение с ЕС, предусматривающее полное членство. В 1996 году мы ввели в действие Таможенный союз, который является этапом на пути к полному членству», - отметил Хакан Фидан.

Глава МИД Турции напомнил, что экономические и торговые отношения с ЕС являются одним из ключевых элементов всеобъемлющего партнерства, отметив, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Турции, а Турция — пятым по величине торговым партнером ЕС.

Он обратил внимание на то, что объем двусторонней торговли между Турцией и ЕС, являющийся показателем прочных экономических связей, в 2025 году достигнет примерно 233 миллиардов долларов.

Подчеркнув, что отношения между Турцией и ЕС построены на прочной институциональной основе и многолетней истории торговой, экономической и межобщественной интеграции, Фидан заявил: «Усиливающиеся в последнее время глобальные потрясения, быстрые преобразования и восприятие многосторонних угроз привели ЕС на порог радикальных перемен. От безопасности до экономики и торговли — во всех сферах мы подошли к концу мира, каким мы его знали, и все эти события глубоко влияют на ЕС».

Министр отметил, что в условиях глубоких преобразований в международной системе продолжение существования ЕС в его нынешней институциональной форме невозможно: «Параллельно с изменениями, которые ждут ЕС, будут пересмотрены и его отношения с нашей страной. Продвижение процесса вступления нашей страны в ЕС выгодно как нам, так и ЕС, и мы наблюдаем, как эта ментальная трансформация вновь прорастает внутри ЕС, а о важности Турции говорится с каждым днем все громче».

Фидан считает, что новое и четкое подтверждение политической воли в отношении членства Турции, а также подкрепление и подтверждение перспективы членства конкретными шагами будут способствовать приданию нового импульса этому процессу. Он отметил, что Турция готова выполнять возложенные на нее обязательства и придает большое значение развитию отношений с ЕС во всех сферах на основе взаимной выгоды, диалога и сотрудничества.

⁠Увеличение пропускной способности газопроводов) имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Восточной Европы

Фидан отметил, что последние события еще раз продемонстрировали, насколько важна взаимосвязь между странами, и подчеркнул, что укрепление связей в сферах энергетики, транспорта и логистики является для них не только экономическим, но и стратегическим приоритетом, и в этом контексте упомянул о конкретных проектах, которые планируется реализовать совместно с Болгарией.

Обратив внимание на то, что укрепление инфраструктуры природного газа, развитие межсистемных соединений и повышение надежности энергоснабжения являются важными пунктами совместной повестки дня двух стран, он продолжил словами:

«В сфере транспорта стороны могут работать над ускорением прохождения пограничных пунктов, развитием железнодорожных и автомобильных сообщенийи укреплением логистической инфраструктуры. Увеличение пропускной способности трубопровода для транспортировки природного газа из Турции в Болгарию имеет стратегическое значение не только с точки зрения наших двусторонних отношений, но и с точки зрения энергетической безопасности Восточной Европы. Учитывая растущие энергетические потребности стран региона, в том числе Украины, необходимо развивать существующие мощности. В настоящее время мощности по транспортировке газа из Турции в Болгарию недостаточны для отправки дополнительных объемов через Болгарию. Мы осознаем, что это требует некоторых дополнительных инвестиций со стороны Болгарии, и готовы работать вместе, чтобы сделать эти инвестиции в газовую сеть возможными».

Хакан Фидан, обратив внимание на наличие важных проектов по интеграции в области электроэнергетики, отметил, что Турция, Болгария, Азербайджан и Грузия придают большое значение проекту «Транспортировка и торговля зеленой энергией», и надеются в ближайшее время приступить к технико-экономическому обоснованию этого проекта и что они намерены завершить эту работу в кратчайшие сроки, чтобы добиться прогресса в реализации этого проекта, имеющего стратегическое значение.

По словам министра, в сфере электроэнергетики стороны заявили о намерении завершить реализацию проектов по строительству новых линий межсистемной связи между двумя странами, что позволит увеличить пропускную способность линии между Турцией и Болгарией на 700–1100 мегаватт. Он также отметил, что в сфере транспорта они намерены открыть второй железнодорожный переход с Болгарией и реализовать проект «Черноморская автомагистраль», а также готовы сотрудничать с Болгарией в реализации инициатив, направленных на укрепление региональной связности.

Фидан обраил внимание на то, что события последних лет ясно продемонстрировали стратегическую важность бесперебойной связности в сферах энергетики, транспорта и связи, и что с точки зрения безопасности и устойчивости глобальных цепочек поставок развитие новых транспортных коридоров стало уже не выбором, а необходимостью.

«Транскаспийский восточно-западный центральный коридор становится все более привлекательным и надежным маршрутом. Турция придает этому коридору стратегическое значение. Проект «Дорога развития» и другие инициативы в области транспортной связности также направлены на то, чтобы сделать торговые потоки между Европой и Азией более быстрыми, безопасными и эффективными», — сказал Фидан, отметив, что Турция, являющаяся ключевой страной с точки зрения транспортной связности, находится в центре глобальной логистики, а воротами на европейский рынок, который является конечной целью этих коридоров, является Болгария.

Глава МИД Турции подчеркнул важность тесного сотрудничества в области упрощения таможенных процедур, увеличения пропускной способности пограничных пунктов, цифровизации процессов и ускорения транспортных операций.

Он отметил, что Болгария является одним из основных партнеров, которые получат наибольшую экономическую выгоду не только как страна транзита для огромных логистических потоков, проходящих через Турцию, но и как логистическая база и распределительный центр этих маршрутов, в ходе визита стороны намерены предпринять шаги, которые увенчают все эти проекты.

По его словам, с болгарской стороной продолжается тесное сотрудничество и контакты по этим вопросам.

«Наш пограничный пункт Капыкуле является первым в Европе и вторым по загруженности в мире. Расширение этого пункта, через который ежегодно проходит более четырех миллионов автомобилей и более десяти миллионов пассажиров, а также других существующих пограничных пунктов и открытие новых пунктов входит в нашу общую повестку дня. Наша цель — снизить барьеры для торговли, сохранив при этом максимальный уровень безопасности на границе. Стратегическое положение Турции, связывающее Европу, Ближний Восток, Кавказ, Центральную Азию и Африку, в сочетании с центральной ролью Болгарии в Европе открывает важные возможности для региональной и глобальной торговли. В ближайшем будущем мы намерены еще больше углубить наше сотрудничество в области транспортной интеграции», - резюмировал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.