Хакан Фидан: Турция намерена развивать сотрудничество с Бангладеш во всех областях Глава МИД Турции прокомментировал свой визит в Бангладеш - последнюю остановку азиатско-тихоокеанского турне

Отношения между Турцией и Бангладеш выстроены на чрезвычайно прочном фундаменте, соответствующем братским связям. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя свой визит в Бангладеш, ставший четвертым и заключительным этапом его турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«В предстоящий период мы полны решимости развивать наше сотрудничество во всех областях, а также продолжим оказывать поддержку нашим бангладешским братьям и сестрам с той же твердой волей», - написал Фидан в социальной сети американской компании X.

По словам главы МИД, в ходе пребывания в Бангладеш, последней стране своего азиатско-тихоокеанского турне, он был принят премьер-министром Тариком Рахманом, а также провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Халилуром Рахманом.

«Во время визита мы стали свидетелями огромного потенциала Бангладеш, вступившего в новый этап развития после выборов, состоявшихся в феврале, а также значительных усилий, направленных на обеспечение мира, благополучия и стабильности для наших бангладешских братьев и сестер»,— отметил Фидан.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что отношения между двумя странами выстраиваются на прочной основе, соответствующей духу братства.

«Искренне благодарю власти и народ Бангладеш за теплый прием, особенно моего дорогого брата Халилура Рахмана. И в этой связи, хочу еще раз поздравить моего уважаемого коллегу с недавним избранием на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы уверены, что он с большим успехом выполнит эту важную миссию», — подчеркнул министр.

Фидан также сообщил, что в рамках своего визита посетил лагеря беженцев в городе Кокс-Базар, где проживают мусульмане-рохинья.

«Бангладеш несет огромную ответственность, принимая более миллиона мусульман-рохинья. Наша общая цель — найти справедливое и долгосрочное решение кризиса рохинья. В Кокс-Базаре мы также ознакомились с работой Министерства здравоохранения Турции, агентства TİKA, Турецкого Красного Полумесяца, Турецкого религиозного фонда и других наших учреждений. Мы встретились с медицинским персоналом Турецко-Бангладешского гуманитарного госпиталя. Выражаем самую искреннюю благодарность всем сотрудникам, работающим в сложных условиях, за их самоотверженность, жертвенность и образцовый вклад в служение человечеству», — отметил он.

По словам Фидана, «дружба между Турцией и Бангладеш основана не только на общих интересах, но и на солидарности двух народов в трудные времена».

«Мы и впредь будем укреплять эти связи», — подчеркнул министр.