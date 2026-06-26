Хакан Фидан: Турция готова собрать за столом переговоров делегации России и Украины Турция и Канада приняли решение вывести отношения между странами на стратегический уровень - заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил: «Мы с большим удовлетворением восприняли подписание протокола о взаимопонимании, обеспечивающего перемирие между США и Ираном. Мы также считаем положительным шагом расширение этого перемирия на Ливан».

Министр Фидан выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Фидан выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясений в Венесуэле и сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган дал необходимые указания об оказании всяческой помощи, а соответствующие ведомства, завершив необходимые приготовления, уже выехали в Венесуэлу.

Напомнив, что его канадский коллега посетил Турцию в марте, Фидан отметил, что у них состоялась плодотворная встреча.

Министр отметив наличие динамичных отношений между двумя странами, добавил: «Между Турцией и Канадой на протяжении многих лет существуют огромные области потенциального сотрудничества, которые так и не были реализованы. Несмотря на то что обе страны являются членами НАТО, им не удалось в полной мере раскрыть свой потенциал в определенных сферах».

Отметив, что две великие страны объединились, чтобы совместными усилиями еще больше раскрыть свой потенциал, Фидан сказал: «Ананд очень точно выразила это: наши отношения, которые мы развивали по четырем направлениям, начинают приобретать более структурированный характер» Через две недели они примут Карни на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет с участием Ананд и министра обороны Канады Дэвида Макгинти, Фидан сообщил, что в ближайшем будущем возможно посещение Турции Карни».

Учитывая глобальные события, такие страны, как Турция и Канада, должны демонстрировать гораздо более тесное сотрудничество, и что, исходя из этого понимания, они приняли решение вывести отношения между Турцией и Канадой на стратегический уровень и в настоящее время ведут работу в этом направлении.

«В рамках достижения этой цели между нашими соответствующими ведомствами уже начаты предварительные переговоры по Соглашению о свободной торговле между Турцией и Канадой. Мы намерены в кратчайшие сроки продвинуть этот процесс дальше», — заявил Фидан, отметив, что, по их оценкам, в случае вступления в силу соглашения о свободной торговле между двумя странами объем двусторонней торговли еще больше увеличится.

По его словам, Анкара оценивает возможности сотрудничества с Канадой в энергетической сфере с стратегической точки зрения и что он вместе с Ананд посетил атомную электростанцию «Дарлингтон» в Торонто.

Отметив, что в ходе визита они вновь убедились в потенциале и возможностях Канады в сфере производства атомной энергии, Фидан напомнил, что Турция является страной, стремящейся к развитию атомной энергетики, и ведет очень интенсивные переговоры с международными партнерами по вопросам строительства атомных электростанций.

Фидан сообщил, что во время посещения АЭС они провели переговоры о том, как Турция может воспользоваться канадскими технологиями, и отметил наличие серьезного потенциала в этом направлении.

«Я верю, что сотрудничество между Турцией и Канадой принесет очень позитивные результаты. Как вы знаете, помимо классических ядерных реакторов, в течение последних 10 лет международное сообщество прилагает значительные усилия для внедрения малых модульных реакторов», — сказал Фидан, добавив, что конкретные шаги Канады в этом направлении произвели на Турцию большое впечатление.

Мы нацелены на дальнейшее развитие нашего сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Подчеркнув, что президент Эрдоган также уделяет большое внимание сотрудничеству с другими странами в этой области, Фидан продолжил: «Совершение конкретного шага в Канаде было важно для нас с точки зрения возможности ознакомиться с ситуацией на месте. Наличие в Дарлингтоне как традиционной атомной электростанции, так и начинающегося строительства SMR (малого модульного реактора Дарлингтона) сделало наш визит более практичным».

С другой стороны, Фидан обратил внимание на наличие большого потенциала в сферах критически важных минералов и сжиженного природного газа: «Мы нацелены на дальнейшее развитие и углубление нашего сотрудничества в сфере оборонной промышленности».

По его словам, стороны работают над множеством проектов, которые принесут пользу как Турции, так и Канаде, в этом есть необходимая политическая воля и решимость для реализации этих проектов.

Фидан отметил, что все более схожий подход к основным глобальным и региональным вопросам сближает Турцию и Канаду, и добавил, что они прилагают усилия для решения международных вопросов путем дипломатии и диалога.

Нельзя допустить, чтобы Израиль саботировал переговоры

Министр Фидан далее заявил: «Мы с большим удовлетворением восприняли подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, обеспечивающего перемирие. Мы также считаем положительным шагом расширение этого перемирия на Ливан. Мы надеемся, что стороны, продолжая демонстрировать конструктивный подход, как можно скорее достигнут согласия по оставшимся вопросам».

Подчеркнув, что на данном этапе крайне важно на постоянной основе проверить возможность беспрепятственного и свободного прохода через Ормузский пролив, глава МИД Турции отметил: «Турция будет и впредь вносить активный вклад в продолжающийся процесс переговоров между США и Ираном. В ходе этого процесса нельзя допускать, чтобы Израиль саботировал переговоры. Мировое общество должно проявлять крайнюю осторожность в этом вопросе. Стороны должны действовать в данном вопросе осторожно и с здравым смыслом».

Мы не сворачиваем внимание с проблемы Газы

Фидан, указав на то, что Газа по-прежнему переживает чрезвычайно деликатный и нестабильный период, добавил: «Мы не сворачиваем с этого (Газы) нашего внимания. Несмотря на все усилия международного сообщества, Израиль не выполняет своих обязательств. Препятствование правительством (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху доставке гуманитарной помощи в Газу, как вы знаете, еще больше усугубляет тяжесть ситуации. Мы следим за этим шаг за шагом».

Отметив, что Израиль, вопреки условиям перемирия, упорно расширяет своё военное присутствие и ещё больше сужает пространство для жизни гражданского населения, Фидан выразил мнение, что «растущий террор со стороны поселенцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, серьёзно подрывает основу для прочного мира».

Министр Фидан рассказал, что в ходе переговоров со своим канадским коллегой они вновь подтвердили свою позицию в отношении справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса на основе решения «два государства», и добавил, что будут продолжать сотрудничество с ответственными членами международного сообщества в этом вопросе.

Турция готова собрать за столом переговоров делегации России и Украины

По его словам, ещё одной проблемой, угрожающей глобальной безопасности и стабильности, является российско-украинская война. Фидан сообщил, что он также обсудил этот вопрос со своим канадским коллегой Ананд.

Фидан, отметил, что Анкара стремится к тому, чтобы российско-украинская война завершилась в кратчайшие сроки, путем диалога и на основе международного права, заявил. На данном этапе в дипломатическом процессе наблюдается застой, столкновения набирают обороты, а стороны сосредоточились на достижении военных успехов.

Подчеркнув необходимость скорейшего возобновления дипломатического процесса, Фидан сказал: «В этом контексте я хочу заявить не только сторонам, как я уже сообщил им, но и мировой общественности, что мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране».

Глава МИД Турции отметил, что сегодняшние переговоры свидетельствуют об углублении отношений между Турцией и Канадой на основе совместной ответственности и общих интересов, и сообщил, что под руководством лидеров двух стран они будут продолжать укреплять сотрудничество.

Министр Фидан после выступлений ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о предстоящем саммите НАТО в Анкаре, Фидан отметил, что подготовка к саммиту идет полным ходом, и заявил: «Действительно, этот саммит станет историческим. Потому что международная геополитическая обстановка дошла до такой точки, что решения, которые примут страны-члены НАТО, в этот период будут иметь ещё более решающее значение. Это важно не только для будущего Альянса, но и для будущего нашего региона».

По его словам, в Альянсе в последние несколько лет обсуждаются важные вопросы, главным из которых является увеличение расходов на оборону: «Этот вопрос уже перестал быть предметом дискуссий. Мы также подчеркнем это на предстоящем саммите».

Министр указал, что все страны политически согласились с этим, и теперь предстоит проанализировать, какие шаги будут предприняты на практике и какие именно расходы будут произведены в связи с одобренным увеличением.

На саммите НАТО особое внимание уделено вопросам оборонной промышленности

Отметив, что, в частности, в связи с войной между Россией и Украиной и другими конфликтами на политическом и стратегическом уровнях возросло осознание того, на каком этапе развития находится оборонная промышленность стран НАТО, Фидан заявил: «В данном контексте оборонная промышленность в планах и на заседаниях НАТО перестала быть просто одной из деталей и стала вопросом, имеющим стратегическое значение на самом высоком уровне».

«Поэтому на саммите, который состоится в следующем месяце в Анкаре, также будет выделена отдельная повестка дня, посвященная оборонной промышленности, и пройдут специальные мероприятия. Наше Управление оборонной промышленности и соответствующие ведомства ведут интенсивную работу по этому вопросу», - добавил министр.

Обращая внимание на важность стратегических и политических переговоров на высшем уровне между лидерами, Фидан сказал, что на саммите будут обсуждаться такие вопросы, как согласование различных точек зрения на будущее НАТО, урегулирование трансатлантических разногласий, восприятие угроз и уровень готовности Альянса.

Фидан подчеркнул, что эти переговоры пройдут в конструктивной атмосфере, и выразил полную уверенность в том, что ключевую роль в этом процессе сыграет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Чрезвычайно важное» значение достижения консенсуса с Канадой в сфере атомной энергетики

Отвечая на вопрос о визите на атомную электростанцию «Дарлингтон», Фидан отметил, что Турция нуждается в атомной энергии при любой возможности и в любых обстоятельствах, подчеркнув, что Министерство энергетики под руководством президента Эрдогана «достигло потрясающих успехов».

В Турции использование альтернативных источников «зеленой» энергии значительно продвинулось, однако, несмотря на это, растущие потребности промышленности в энергии не удовлетворяются с желаемой скоростью и по приемлемой цене: «Мы добились значительных успехов в реализации стратегии развития атомной энергетики, начатой много лет назад. В настоящее время продолжаются поиски и работы по строительству второй и третьей АЭС. Согласованность позиций, которую мы развиваем с Канадой в этом направлении, имеет исключительно важное значение».

Хакан Фидан, рассказывая о том, что во время визита в Дарлингтон у них была возможность ознакомиться с уникальными канадскими технологиями, пояснил: «Одним из моментов, которые нас там впечатлили, является то, что реактор на тяжёлой воде работает без обогащённого урана. Его конструкция и концепция были разработаны в 50-х и 60-х годах, но эта технология уже много лет работает без сбоев с соблюдением мер безопасности на самом высоком уровне».

Он подчеркнул, что эта технология важна именно потому, что является уникальной разработкой Канады.

Фидан рассказал, что их внимание привлекло то, что эта технология широко используется не только в Канаде, но и в Румынии, Китае и Аргентине, и поблагодарил своего коллегу за проявленное понимание и сотрудничество в этом вопросе.

По его словам, министерство энергетики также с большим интересом внимательно следит за этим вопросом и проводит переговоры, а вчера он лично встретился с руководителями соответствующих компаний и выслушал их разъяснения по техническим вопросам.

Министр Фидан отметил, что в этом вопросе существует прочная основа для профессионального сотрудничества.

В ходе переговоров со своим коллегой Ананд, на вопрос о том, поднимался ли вопрос о продлении срока действия разрешений на проживание и работу, введенных Канадой после землетрясений 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш для турецких граждан, обучающихся, ведущих коммерческую деятельность или имеющих семейные связи в этой стране, Фидан ответил, что вопросы, касающиеся виз, разрешений на работу и миграционных процессов между Турцией и Канадой, были всесторонне обсуждены.

Глава МИД Турции сообщил, что после пресс-конференции он проведет еще одну встречу со своим коллегой: «После пресс-конференции у нас будет еще одна встреча. Там у нас будет возможность обсудить эти вопросы более подробно».