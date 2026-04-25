Хакан Фидан считает, что «один или два вопроса в ядерном досье Ирана могут быть решены» Глава МИД отметил, что Турция поддерживает ежедневный контакт со всеми сторонами, участвующими в переговорах, и приветствует недавние шаги по продлению хрупкого перемирия

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что, по его мнению, ключевые спорные моменты в переговорах по ядерным вопросам могут быть вскоре преодолены, поскольку в выходные дни в Исламабаде планируется возобновление дипломатических переговоров.

«Поскольку завтра должны возобновиться переговоры по Ирану, я полагаю, что один или два вопроса — в частности те, которые зашли в тупик в ядерном досье — могут быть решены», — сказал Фидан журналистам после выступления в Оксфордском университете.

Фидан отметил, что Турция поддерживает практически ежедневный контакт со всеми сторонами, участвующими в переговорах, и приветствует недавние шаги по продлению хрупкого перемирия.

«Мы приветствовали первоначальное двухнедельное перемирие, но в то же время заявили, что этого будет недостаточно для достижения окончательного соглашения», — сказал он. «Теперь это перемирие продлено».

«Мы стараемся внести положительный вклад и поддержать все стороны», — добавил министр.

Глава МИД Турции отметил, что прогресс в переговорах по ядерной программе может также ослабить более широкие региональные напряжения, в том числе связанные со стратегически важным Ормузским проливом.

Ормузский пролив: дипломатия или эскалация

Описывая два возможных сценария развития событий в этом морском коридоре Персидского залива, Фидан отметил, что первый предполагает возвращение к прежнему статус-кво на основе переговоров, что обеспечит свободное судоходство без ограничений и дополнительных затрат.



«Второй сценарий заключается в том, что если переговоры не принесут результатов, война продолжится или возникнут другие проблемы, то вопрос будет стоять так: как решить проблему проблемных участков в Ормузском проливе. Концепция определения проблемных зон в Ормузском проливе — это отдельная концепция. Есть аспекты, которые соответствуют нашей внешней политике, а есть и такие, которые ей не соответствуют. Наш президент четко высказался по этому вопросу», — продолжил министр.

«Если Иран и США достигнут соглашения и будет установлен мир, коалиция сможет провести там технические работы, включая разминирование», — отметил он.

Хакан Фидан добавил, что Турция не будет противодействовать таким гуманитарным и техническим операциям в постконфликтной обстановке.

Глава МИД Турции предупредил, что Анкара займет иную позицию, если какая-либо операция будет воспринята как принятие чьей-либо стороны в возобновившемся конфликте.

«Наша позиция ясна, — сказал он. — Если возникнет ситуация, при которой нас снова будут рассматривать как участника конфликта, наша позиция будет иной».

Фидан заявил, что партнеры понимают подход Турции, и повторил, что разминирование остается неотложной приоритетной задачей, охарактеризовав его как гуманитарную задачу, приносящую пользу всем сторонам.

Переговоры между Ираном и США состоялись после того, как 8 апреля Пакистан выступил посредником в заключении двухнедельного перемирия, которое позже было продлено Трампом без указания конкретных сроков. Эти события происходят на фоне продолжающейся напряженности с момента начала войны 28 февраля, при этом усилия сосредоточены на достижении более широкого соглашения о прекращении боевых действий.