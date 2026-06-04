Хакан Фидан: стратегическое партнерство между Турцией и Южной Кореей углубляется

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что переговоры, проведенные им в Сеуле, столице Южной Кореи, ставшей третьим пунктом его визита в Азиатско-Тихоокеанский регион, внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Министр в своей публикации в социальной сети американской компании X прокомментировал переговоры, состоявшиеся в рамках его официального визита в Южную Корею.

Министр Фидан, отметив, что встречи, проведенные им в Сеуле, третьем пункте своего визита в Азиатско-Тихоокеанский регион, внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами: «На встречах с министром иностранных дел Чо Хюном мы подтвердили нашу общую приверженность развитию торговых отношений и увеличению взаимных инвестиций, обсудили совместные проекты, которые могут быть реализованы в таких стратегических секторах, как атомная энергетика, транспорт, оборонная промышленность и передовые технологии. Кроме того, в ходе наших переговоров мы провели обширный обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, в первую очередь касающимся событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке».

По словам министра, в ходе переговоров стороны вновь подтвердили важность тесного сотрудничества на международных платформах, включая Организацию Объединенных Наций, МИКТА и «Группу двадцати».

«В своем выступлении в Корейском университете мы поделились своими оценками вызовов, стоящих перед международной системой, и будущего глобального управления, изложив позицию нашей страны. Сегодня мы также посетили Мемориал Корейской войны и возложили венок. Святая память наших героев и ветеранов будет и впредь вдохновлять будущие поколения как знак вечной дружбы между нашими странами. В ближайшем будущем мы продолжим углублять стратегическое партнерство между Турцией и Республикой Корея на основе взаимной выгоды», - отметил глава МИД Турции.