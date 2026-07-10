Хакан Фидан: Саммит НАТО в Анкаре был невероятно успешным мероприятием На саммите в Анкаре концепция «распределения бремени» перестала быть просто идеей и превратилась в политику - подчеркнул глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметив, что в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была вновь подтверждена приверженность развитию отношений между двумя странами во всех сферах. Министр прокомментировал вопросы, связанные с Законом США о противодействии врагам США посредством санкций (CAATSA) и программой F-35: «Надеюсь, в ближайшее время мы придем к какому-то решению, то есть я полагаю, что в этом плане проблем не возникнет».

Министр Фидан высказал свое мнение по поводу текущих событий в эфире канала TRT Haber.

Отметив, что 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО, прошедший в Анкаре, по своему характеру и результатам носит «исторический» характер, Фидан сказал: «Это также, честно говоря, было выдающимся успехом турецкой внешней политики, которую мы проводим под руководством нашего президента».

Фидан, сославшись на кризисы, происходящие в мире, и дискуссии как в Европе, так и в других регионах, обратил внимание на то, что перед саммитом велись дискуссии о будущем НАТО, трансатлантических отношениях и сдерживающей силе НАТО, которые не принесли значительных результатов и породили атмосферу неопределённости.

«Именно в этот момент Турция, в основном благодаря лидерству, проявленному президентом Эрдоганом, и результатам нашей политики, фактически подтвердила, что альянс по-прежнему сохраняет свою актуальность, что разногласия, высказываемые трансатлантическими участниками, а также участниками с обеих сторон, на самом деле могут быть в какой-то мере урегулированы, и что это стало фактически новым открытием роли НАТО, соответствующей его первоначальной цели — не наступательной, направленная на нападение, а скорее на оборону и поддержание мира, а также на укрепление благосостояния и спокойствия», - отметил министр.

Обратив внимание на «жалобу США на то, что они несут на себе бремя европейских стран в НАТО», а также на требование США урегулировать эту ситуацию, Фидан напомнил, что в то время как США обеспечивают безопасность процветающих европейских государств, социальные гарантии, которыми пользуется Европа в рамках обеспеченной этой страной безопасности, становятся предметом политических дискуссий.

Он поделился своим мнением по поводу концепции «распределения бремени»: «На саммите в Анкаре эта концепция перестала быть просто идеей и превратилась в политику, которая применяется на практике. Это важный, самый важный результат — именно конкретный результат. То, что концепция распределения бремени перестала быть просто концепцией и превратилась в практику, а также то, что дискуссии по этому вопросу больше не ведутся, — вот что было важно».

Подчеркнув, что оборонная промышленность не менее важна, чем военные компоненты, и теперь рассматривается не только как вспомогательный элемент, но и как один из основных компонентов безопасности, Фидан добавил, что важность, придаваемая оборонной промышленности в процессах оборонного планирования и разработки стратегии НАТО, признана на институциональном уровне, и этот подход нашел отражение в официальных документах и стратегической доктрине НАТО.

По его словам, одной из наиболее обсуждаемых тем является вопрос об устойчивости: «Вы готовите свои вооруженные силы, но на какой срок хватит боеприпасов? На какой срок хватит средств защиты? Насколько эффективной будет логистика? Все эти вопросы вновь вышли на повестку дня, поскольку их актуальность подтвердилась в ходе недавних войн, и как форум, так и политические рамки, связанные с оборонной промышленностью, сыграли здесь действительно решающую роль».

Фидан поблагодарил сотрудников TRT, которые на протяжении всего саммита НАТО в Анкаре трудились на месте с участием почти 500 человек, а также генерального директора TRT Мехмета Захида Собаджы, отметив, что турецкие СМИ работали на саммите с полной самоотдачей.

Хакан Фидан отметил, что международная пресса также проявила огромный интерес к саммиту, добавив, что дискуссии, прошедшие по обе стороны Атлантики, усилили напряжение и породили вопрос о том, «приведет ли саммит к трагедии».

«В ходе саммита стало очевидно, что именно политические рамки, позиция и способность объединить стороны, продемонстрированные нашим президентом благодаря его дальновидному историческому лидерству, а также предложение альтернативных точек зрения на нерешенные вопросы фактически сделали этот саммит исторически успешным как для НАТО, так и для нашей страны», - заявил он.

⁠Будущее НАТО будут определять союзники

Хакан Фидан еонстатировал, что все члены НАТО должны совместно принимать решения о будущем альянса. Он коснулся важности вопроса о том, кто будет заниматься вопросами европейской безопасности: Европейский союз (ЕС) или другие европейские страны, включая Турцию.

Фидан, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона 2019 года о том, что «НАТО наступила смерть мозга», выразился следующим образом:

«На самом деле, основной момент, лежащий в основе высказываний Макрона о НАТО, заключается в том, что теперь в Европе лидирующую роль должна играть Европейский Союз. А кто является двумя основными силами в Европейском союзе после выхода из него Великобритании? Франция и Германия. Германия — экономический гигант, Франция — военный гигант. Таким образом, мы видим здесь стремление или стратегию Франции к созданию новой сферы безопасности, в которой она фактически будет играть ведущую роль».

Подчеркнув, что из войны между Россией и Украиной был извлечён урок о том, что оба крыла НАТО нуждаются друг в друге, Фидан добавил: «Сначала Америка сказала: „Я действительно хочу разделить эту ношу“, — „Я не хочу нести её всю“. Хорошо, европейцы взяли это на себя, и это сопряжено с расходами. Потому что для политиков это трудное решение. Сокращение расходов на социальные и базовые услуги ради выделения средств на оборону может стать одной из тех областей, где любая власть в какой-то момент столкнется с трудностями, особенно в Европе».

Глава МИД Турции обратил внимание на то, что два года назад, когда к власти пришел президент США Трамп, на первый план вышла идея, что каждая страна должна самостоятельно развивать свою промышленную самодостаточность.

«Этот вопрос обсуждался очень серьезно, но на данном этапе стало ясно, что ни одна страна не способна самостоятельно создать такую экосистему. Итак, что же будет теперь? Важно не только распределение бремени между членами альянса, но и создание самой экосистемы». - пояснил он.

Министр сообщил, что по инициативе госсекретаря США Марко Рубио они провели встречу в узком кругу. Он подчеркнул важность преобразования экосистемы оборонной промышленности в новую сферу политики с участием союзников, обладающих промышленным потенциалом.

По его словам, в сознании людей НАТО ассоциируется с тем образом, который сложился в период «холодной войны»: «Но в современных условиях ситуация такова: перед лицом меняющихся угроз мы ищем ответ на вопрос о том, как Альянсу и странам-членам удастся сохранить способность объединять как свои военные возможности, так и другие потенциалы в сфере оборонной промышленности».

Министр Фидан отметил, что «НАТО 1.0» обозначает период «холодной войны», а последующий этап — «НАТО 2.0».В настоящее время уже начался переход к «НАТО 3.0».

Отметив важность того, что в период геостратегических и глобальных потрясений, путаницы в мыслях, разногласий и расхождений в стратегических целях союзники по НАТО смогли собраться вместе и прийти к консенсусу, Фидан подчеркнул, что достижение консенсуса вокруг определенных концепций и целей со стороны ведущих лидеров, в числе которых был и президент Реджеп Тайип Эрдоган, стало «историческим успехом».

Отвечая на вопрос о влиянии увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО и подписания нового контракта на поставки на сумму свыше 50 миллиардов долларов, предусмотренного в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре, на турецкую оборонную промышленность, Фидан сказал:

«Я считаю, что если эти решения будут правильно реализованы, то в целом мы действительно увидим их весьма положительные последствия. Первая из двух важнейших областей промышленности — это бесперебойная работа цепочек поставок, в которые входят материалы, поставляемые другими странами. Здесь не должно быть никаких проблем. Вторая — отсутствие проблем с доступом к рынку. Если страны-члены альянса, объединившись, создадут экосистему оборонной промышленности, руководствуясь этим подходом, то ни в сфере поставок, ни на рынке проблем не возникнет. Таким образом, проявится способность промышленности к самообеспечению и самоподдержанию. В противном случае потребуется постоянное субсидирование. А такое постоянное субсидирование — это не то, с чем каждая страна может справиться в одиночку».

Ссылаясь на заключённый между союзниками соглашения на сумму 50 миллиардов долларов, Хакан Фидан сообщил: «Подобные контракты имеют чрезвычайно важное значение для будущего нашей оборонной промышленности. Ведь если посмотреть на турецкую оборонную промышленность, то становится очевидным, что она сосредоточена не на малых и средних оборонных средствах, а на технологиях и вооружениях, имеющих чрезвычайно высокое стратегическое значение. Например, системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, реактивные самолеты, беспилотные летательные аппараты нового и передового поколений, рой дронов и киберсредства. Возможность их создания в определенных коллективных рамках, по сути, снижает материальные затраты и повышает обороноспособность».

Министр подчеркнул, что политика, проводимая Турцией, приносит положительные результаты, и отметил, что НАТО, анализируя войну между Россией и Украиной, поняло, в чём заключаются его потребности.

«Глядя на пример Турции, НАТО увидела, как эти потребности можно воплотить в жизнь. То, что Турция самостоятельно сделала в сфере оборонной промышленности, привело к пониманию того, что Альянс может и должен делать это с большей легкостью», - добавил он.

Подчеркнув, что реализация чего-либо облегчает разработку соответствующей политики, Фидан продолжил: «В этом плане Турция также внесла очень серьезный вклад в работу НАТО, послужив примером для подражания».

Встреча Трампа и Эрдогана

Хакан Фидан отметил, что официальный визит Трампа в Турцию должен был состояться после завершения саммита НАТО в Анкаре. Он сообщил, что на полях саммита лидеры вели переговоры, который длился около 6 часов.

Напомнив, что, как сам Трамп и заявил, он прибыл на саммит ради встречи с президентом Эрдоганом, Фидан сказал: «Он сам это сказал, и это важный момент. Мы часто об этом говорим, некоторые круги упорно отказываются это понимать, но долгосрочное лидерство нашего президента и его место среди мировых лидеров, имидж Турции — посмотрите, к чему это приводит. Это чрезвычайно важно. Такое сильное лидерство стало национальной ценностью Турции и нашим международным преимуществом. Сейчас это огромный вклад в турецкую дипломатию. То, что Трамп также об этом заявляет, фактически в какой-то мере закрепляет это».

Глава МИД обратил внимание на то, какое значение Трамп придаёт отношениям с президентом Эрдоганом на уровне «лидер к лидеру», это находит отражение в правительстве, в системе США и в Турции.

В ходе двусторонней встречи оба лидера вновь подтвердили свою приверженность развитию отношений между США и Турцией во всех сферах: «Была также подтверждена приверженность устранению и решению существующих проблем. На нас, как на министров, ложится большая работа по поиску подходящих решений в этом вопросе».

Фидан отметил, что были выдвинуты новые идеи относительно сотрудничества, в частности в промышленной сфере, и добавил, что обсуждались возможности дальнейшего развития торговли.

Министр рассказал, что во время визита Трампа в Турцию у них также представилась возможность обсудить такие чрезвычайно важные вопросы, как ведущиеся в регионе переговоры с Ливаном, Палестиной, Сирией и Ираном, а также войну между Россией и Украиной: «Во всех этих вопросах как Турция, так и США являются ключевыми игроками, и то, что лидеры двух стран действуют в синхроне и воплощают в жизнь общие подходы, имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. На мой взгляд, вторым важным аспектом этой встречи стали ответы, которые наши лидеры дали друг другу на вопрос о том, какую позицию мы занимаем по региональным и международным проблемам, а также достигнутое в этом вопросе единодушие».

«Мы рассчитываем, что между союзниками не будет санкций»

Говоря о том, что на встрече Трампа и Эрдогана был затронут вопрос о санкциях CAATSA, а также о позиции Турции, Фидан отметил: «Наши ожидания, по сути, выразил сам господин Трамп. Мы с самого начала ни в коем случае не хотим, чтобы между союзниками вводились санкции. Это не должны быть политические или административные решения. Технически компании и учреждения договариваются о торговле или не договариваются — это уже другой вопрос. Но в первую очередь избранное политическое руководство и Конгресс, а у нас — парламент, не должны играть препятствующую роль в этом вопросе между союзниками. Турция с самого начала, как ее руководство, так и парламент, придерживается этой позиции».

В США и Европе уже давно действуют как объявленные, так и необъявленные санкции в отношении Турции, ведется очень серьезная дипломатическая работа по их систематическому снятию и что в Европе этот вопрос уже перестал быть проблемой.

Вопросы, которые могут решаться в США на административном уровне, также перестали быть проблемой, однако осталось один-два вопроса, закреплённых законом: «CAATSA — один из них. Вопрос, связанный с F-35, — ещё один. Сейчас, пока у обоих лидеров есть такая воля, мы, как министры, также предпринимаем соответствующие шаги для их решения. Надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем результата, то есть я думаю, что в этом не будет никаких затруднений».

Отметив, что у Турции столько же друзей, сколько и врагов, время от времени могут появляться те, кто к ней не благосклонен.

«Мы, честно говоря, видим, что некоторые страны ведут лоббистскую деятельность в США. Сейчас, когда Турция завоевала такой авторитет и оказывает такое влияние, другие тоже начинают действовать по-разному. Мы вступаем в период, когда американская политика окажется в дилемме между важностью Турции и усилиями тех, кто оказывает на неё негативное влияние. Управлять этим — задача дипломатии, и мы как раз для этого и существуем. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему более эффективно», - пояснил он.

Фидан рассказал, что с момента вступления в должность министра иностранных дел он считал своей задачей 4–5 важных направлений, и одним из них было обеспечение того, чтобы Турция не подвергалась санкциям ни по какому вопросу.

Для этого они собирали достоверные данные от всех ведомств, чтобы выяснить, кто и по каким вопросам испытывает трудности, и добавил, что после составления перечня проблем они приступили к очень систематической работе с различными странами.

Глава МИД подчеркнул важность того, чтобы многие мероприятия проводились тихо, за кулисами, их не следует осуществлять открыто, так как это может поставить другие страны в затруднительное положение в определенных вопросах.

«Турция — надежная, сильная и влиятельная в регионе страна»

Отметив, что страны одна за другой меняли свою позицию по этому вопросу, Фидан сказал: «Потому что мы предлагаем очень серьезное и качественное партнерство во всех сферах. Турция — надежная, сильная и влиятельная в регионе страна. То есть, если вы не станете партнером и союзником такой страны, то с кем же вы будете?»

Во-вторых, указав на то, что они разработали соответствующие меры политики, министр подчеркнул, что страны должны понимать: Турция ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки в вопросах собственной национальной безопасности.

Он отметил, что по многим вопросам можно прийти к соглашению, но национальная безопасность для Турции является вопросом первостепенной важности: «Если у нас возникают трудности с нашими союзниками в плане получения или развития определённых возможностей, мы не будем просто ждать, а обратим внимание и на альтернативные направления. Наши союзники это тоже увидели: на самом деле Турция — не страна, не имеющая альтернатив. Действительно, теперь нужно думать более трезво. Нужно также избавиться от влияния обычной политики».

Фидан также отметил, что политическое раскол в Турции переносится в европейские парламенты: «Иногда точка зрения, которая у нас находится в оппозиции, может быть у власти в другом европейском парламенте и стране. Это действительно может иметь очень сильное влияние. Мы видим это не только в национальных парламентах, но и в парламенте Европейского союза».

Отметив необходимость развития способности отделять внутреннюю политику от высшей стратегии в определенных сферах, Фидан добавил: «Это необходимо объяснять противоположной стороне, используя подходящий язык, понятия и стратегии. Были и другие органы внешней политики, другие вопросы, мы продвигали их, согласовывая с ними. Срок, установленный Конгрессом для подачи официального уведомления по поводу двигателей F-110, истек вчера, то есть, иншаллах, мы надеемся, что в дальнейшем проблем не возникнет».

«Я полагаю, что к концу недели удастся достичь решения»

Он напомнил о том, что в Швейцарии при посредничестве Пакистана было подписано соглашение между США и Ираном: «Если посмотреть на это соглашение, на те 15 пунктов, то там действительно есть много вопросов, сформулированных в общих выражениях. Теперь вопрос об открытии пролива был одним из важнейших условий, и стороны действовали именно в этом ключе», — сказал он.

Обратив внимание на то, что вопрос о регулировании прохода через Ормузский пролив необходимо каким-то образом урегулировать на основе общего понимания, Фидан отметил следующее:

«В выходные дни г-н Аракчи (министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи) встретится в Омане со своим оманским коллегой (министром иностранных дел Омана Бедром бин Хамедом аль-Бусаиди). Если посмотреть на пролив, то с одной стороны находится Иран, а с другой — Оман. У Ирана есть право на 12 миль в международных водах. У Омана — своё право, а между ними находится ещё одна зона протяжённостью около 20 миль. И вот, какую из этих зон использовать и как — в этом и заключается разногласие. Я не хочу вдаваться в подробности. Исходя из этого, одна сторона посчитала, что что-то происходит без её ведома, другая — заявила, что Иран препятствует проходу, и так начался конфликт».

Он сообщил, что в настоящее время между сторонами наступил период затишья: «Но это должно вновь привести к достижению общего понимания. Я полагаю, что к концу недели удастся найти решение в отношении устранения разногласий, возникших на этом переходном этапе».

«Один из вопросов, который мы постоянно держим в поле зрения»

Отметив, что Турция ведёт непрерывную работу по прекращению российско-украинской войны, Фидан продолжил словами:

«Это один из вопросов, который мы никогда не упускаем из виду. Он нас очень близко касается и напрямую затрагивает. Безопасность Чёрного моря и безопасность судоходства связаны не только с национальной безопасностью и физической безопасностью — мы видим, что это напрямую сказывается на торговле. В настоящее время наблюдается все более интенсивное нападение на торговые суда. Потому что происходит именно то, чего мы боялись, о чем мы предупреждали с самого начала: война постепенно расширяется. То есть она расширяется в региональном плане, расширяется по кругу целей, расширяется по методам. Создается ситуация, когда она может перейти на более высокий уровень, мы стараемся, чтобы этого не произошло».

Напомнив о своём визите в Россию в прошлом месяце, Фидан отметил, что ему удалось встретиться с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими коллегами.

«У меня была возможность передать послания нашего президента. Кроме того, в связи с предстоящим саммитом НАТО и визитом президента США было важно узнать позицию господина Путина. Наш президент хотел составить представление об этом. Мы доложили президенту о результатах наших переговоров. В свою очередь, он высказал собственное мнение во время встреч с европейскими лидерами и господином (президентом США Дональдом) Трампом».

Фидан, отметив, что в ближайшее время он также посетит Украину, добавил: «Я проведу аналогичные переговоры и с нашими украинскими партнёрами. Когда мы это делаем, возникает следующая ситуация: сейчас европейцы являются одной из сторон конфликта, но не ведут переговоров с россиянами, а россияне — другая сторона, но не ведут переговоров с европейцами. Конечно, каналы связи существуют, но в такой жизненно важной войне люди стремятся получать как можно больше информации по как можно большему количеству каналов, чтобы окончательно определиться со своими решениями. Они не хотят полагаться только на один канал, одно заявление или на свои собственные односторонние разведывательные анализы».

«Аналитические выводы, которые я услышал, действительно пугают. Есть и такие выводы, которые никто не хотел бы слышать. Но с нашей точки зрения мы видим, что для обеих сторон, для поля боя, эти выводы на самом деле могут оказаться не совсем реалистичными», - подчеркнул Хакан Фидан.

По его словам, действия Турции играют решающую роль для обеих сторон в принятии решений и определении следующего шага в переговорах.

«В то же время, благодаря нашим наблюдениям, мы в настоящее время официально выполняем роль главного переговорщика: иногда, как это было в Стамбуле, мы принимаем представителей Турции, а иногда едем к американцам. Поскольку мы можем применять санкции в отношении обеих сторон, у нас появляется возможность тесно обсуждать этот вопрос и вести переговоры с американцами. С этой точки зрения инициатива нашего президента имеет невероятно важное значение. Мы стараемся действовать как можно эффективнее, но при этом не привлекать к себе внимания. Как я уже сказал, важно добиться результата», - добавил министр.

«Это было невероятно успешное мероприятие»

Оценивая саммит НАТО как «невероятно успешное мероприятие как с точки зрения организации, так и с точки зрения содержания», Фидан отметил, что получил от многих людей невероятно искренние и сердечные поздравления.

Министр подчеркнул, что Турции удалось превратить саммит в приятное мероприятие, а также отметил прямую связь между успехом в организации и позитивным характером принятых решений, которые позволили гостям чувствовать себя счастливыми и комфортно.

Обратив внимание на то, что перед саммитом тысячи людей, представляющие различные учреждения, продемонстрировали высокий уровень организационной работы, Фидан продолжил словами:

«Подготовительные работы велись в течение нескольких месяцев. Кроме того, реконструкция площадки саммита в соответствии со стандартами НАТО была проведена нашими коллегами настолько качественно, Наша Администрация президента взяла на себя ведущую роль в этом процессе, и в результате получилось место, значительно превосходящее все предыдущие площадки саммитов НАТО. Я получил много прекрасных отзывов о питании, о транспортном обслуживании и о конференц-залах».

Фидан отметил, что в течение года тысячи людей занимались подготовкой к саммиту, а все официальные и неофициальные учреждения продемонстрировали невероятную слаженность и организационные навыки.

Встреча лидеров под марш мехтера и в сопровождении янычаров

Глава МИД Турции в конце интервью высказался по поводу приветствия лидеров под марш мехтера и в сопровождении янычаров:

«Для них важно увидеть эту аутентичность, эту самобытность — это очень ценная часть нашей истории. Для тех, кто уже знаком с этими темами, возможность увидеть их воочию, то есть то, что это занимает своё место в нашем мире и является частью этого мероприятия, было, честно говоря, столь же ярким моментом. То есть мы превратили это мероприятие из просто скучной области, где люди утомляются и остаются наедине со стратегическими вопросами о том, как здесь принимать решения — хотя это и так важная сфера. Но при этом важна была их психология и атмосфера, в которой они находились. Немного гастрономии, немного нашей культуры, немного красоты Анкары — кстати, многие были очень впечатлены Анкарой. Эти моменты тоже обязательно нужно отметить».