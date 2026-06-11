Турция намерена и дальше развивать свои отношения с Болгарией на основе взаимного уважения, общих интересов и добрососедства - заявил глава МИД Турции

Хакан Фидан: Прочные связи между Турцией и Болгарией определяют наше общее будущее Турция намерена и дальше развивать свои отношения с Болгарией на основе взаимного уважения, общих интересов и добрососедства - заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в четверг, 11 июня, что его визит в Болгарию вновь подтвердил прочность связей между двумя соседними странами и их общую приверженность развитию сотрудничества.

«Наш визит еще раз показал, что прочные узы, установленные между нашими народами, определяют не только настоящее, но и наше общее будущее», – написал Фидан в своей публикации в американской социальной сети X после посещения болгарской столицы Софии.

Фидан отметил, что Турция имеет глубоко укоренившиеся исторические, человеческие и культурные связи с соседней и союзной Болгарией, добавив, что искренне верит, что визит еще больше укрепит двустороннее партнерство и региональное сотрудничество.

Он поблагодарил болгарских официальных лиц, в том числе своего коллегу Велиславу Петрову-Чамову, за гостеприимство и вклад в успешное завершение визита.

Глава МИД Турции отметил, что его встречи с президентом Илианой Йотовой, премьер-министром Руменом Радевым и министром иностранных дел Петровой-Чамовой еще раз показали, что две страны могут еще больше углубить сотрудничество в таких стратегических областях, как энергетика, транспорт, связь и оборонная промышленность.

«Мы будем продолжать совместную работу в этом направлении», — добавил он.

Министр также выразил удовлетворение по поводу новой встречи с представителями турецкой общины в Болгарии, с которыми, по его словам, он хорошо знаком со времён своего пребывания на посту главы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

Фидан сообщил, что также встретился с турецкими предпринимателями, ведущими деятельность в Болгарии, и имел возможность на месте оценить их работу и вклад.

«Мы с удовлетворением и гордостью следим за вкладом наших соотечественников и бизнесменов в мир и процветание Болгарии», — отметил министр.

Хакан Фидан добавил, что участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Софийского высшего исламского института за 2025–2026 учебный год, который он охарактеризовал как центр знаний и мудрости для мусульман в Болгарии, стало для него особым поводом для гордости.

«Встреча с этими яркими молодыми людьми, которые идут навстречу будущему, сохраняя свою веру, идентичность и культурное наследие, действительно вселила в нас надежду», — подчеркнул он.

Хакан Фидан заявил, что Турция намерена и дальше развивать свои отношения с Болгарией на основе взаимного уважения, общих интересов и добрососедства.