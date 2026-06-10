Глава МИД Турции встретился с Бечировичем на полях саммита глав государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе

Хакан Фидан провел встречу с председателем Совета президентов Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем Глава МИД Турции встретился с Бечировичем на полях саммита глав государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с председателем Совета президентов Боснии и Герцеговины и представителем боснийцев Денисом Бечировичем.

По информации из дипломатических источников, министр Фидан встретился с председателем Совета президентов Боснии и Герцеговины и представителем боснийцев Бечировичем в рамках визита в Софию, где он принимает участие в саммите глав государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ) в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана.