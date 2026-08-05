Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии
Пятая встреча министров иностранных дел состоялась в столице Иордании Аммане
Mehmet Şah Yılmaz, Nariman Mehdiyev
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
АНКАРА
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.
В сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети NSosyal, отмечается, что министр Фидан принял участие в пятой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии в столице Иордании Аммане.