Пятая встреча министров иностранных дел состоялась в столице Иордании Аммане

Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии Пятая встреча министров иностранных дел состоялась в столице Иордании Аммане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.

В сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети NSosyal, отмечается, что министр Фидан принял участие в пятой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии в столице Иордании Аммане.