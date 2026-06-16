Глава МИД Турции, находящийся с визитом в Москве, провел отдельные встречи с советниками Владимира Путина

Хакан Фидан принял советников президента России Владимира Мединского и Игоря Левитина Глава МИД Турции, находящийся с визитом в Москве, провел отдельные встречи с советниками Владимира Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках своего визита в Москву принял советников президента России Владимира Путина — Владимира Мединского и Игоря Левитина.

По информации из дипломатических источников, Фидан, находящийся с визитом в Москве, провел отдельные встречи с Мединским и Левитиным.

Ранее Хакан Фидан провел встречу в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Перед началом переговоров делегаций главы внешнеполитических ведомств выступили с заявлениями для прессы.

Фидан отметил, что турецко-российские отношения становятся все более институционализированными и продолжают развиваться, благодаря работе, проводимой в соответствии с видением, изложенным лидерами обеих стран.

По словам турецкого министра, контакты на высоком уровне и координационные механизмы между Анкарой и Москвой функционируют непрерывно.

Глава турецкой дипломатии указал, что лидеры двух стран, министры, представители государственных структур и деловых кругов постоянно работают над тем, как вывести двусторонние отношения на новый уровень в различных сферах.

Фидан также подчеркнул, что визит в Россию предоставит возможность для углубленного обсуждения как двусторонних, так и региональных вопросов.

Турция и Россия реализуют масштабные проекты в сферах торговли, энергетики и транспортно-логистической взаимосвязанности, а также рассматривают новые перспективные направления сотрудничества, - добавил он.

«Турция продолжит оказывать любую поддержку урегулированию украинского вопроса»

Кроме того, глава МИД Турции заявил, что стороны обменяются мнениями по широкому кругу региональных вопросов, включая ситуацию на Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

«Турция, как и прежде, продолжит оказывать любую поддержку урегулированию украинского вопроса», - сказал Фидан, указав на то, что Анкара готова сделать все от нее зависящее в этой роли.

«Продолжающийся конфликт лишь усиливает нестабильность в нашем регионе, поэтому его необходимо завершить как можно скорее», — сказал он.

Хакан Фидан также выразил надежду на то, что предстоящие переговоры принесут позитивные результаты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что рад приветствовать в Москве делегацию во главе с Хаканом Фиданом.

«Торгово-экономические связи [России и Турции] развиваются. И мы рассчитываем, что до конца года состоится уже двадцатое заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - сказал он.

«Ценим искреннюю заинтересованность турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины», - добавил российский министр.