Глава МИД Турции участвует в саммите лидеров в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины Глава МИД Турции участвует в саммите лидеров в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины, прошедшем в столице Франции Париже.

Согласно сообщению, опубликованному на странице Министерства иностранных дел в социальной сети NSosyal, глава МИД Турции участвует в саммите лидеров в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана.