Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины
Глава МИД Турции участвует в саммите лидеров в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Tuğba Altun, Nariman Mehdiyev
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
АНКАРА
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины, прошедшем в столице Франции Париже.
Согласно сообщению, опубликованному на странице Министерства иностранных дел в социальной сети NSosyal, глава МИД Турции участвует в саммите лидеров в качестве представителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины