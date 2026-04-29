Хакан Фидан: позиция турецкого правительства по вопросу вступления в ЕС не изменилась Глава МИД Турции выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер в Вене

Выразив благодарность своему коллеге за теплый прием, Фидан отметил, что как австрийская делегация, так и его коллега проявили в течение дня исключительное гостеприимство.

Фидан указал на наличие множества вопросов в повестке дня отношений между Австрией и Турцией и сообщил, что за последние 6 месяцев он встречался с Майнл-Райзингер несколько раз.

Напомнив, что Майнл-Райзингер также принимала участие в Анталийском дипломатическом форуме (ADF), Фидан сообщил, что благодаря частым телефонным переговорам с австрийским коллегой у них появилась возможность координировать как двусторонние, так и региональные вопросы.

Фидан сообщил, что в ходе встречи с Майнлом-Райзингером были затронуты вопросы торговли, инвестиций, борьбы с нелегальной миграцией и терроризмом, а также некоторые проблемы, связанные с консульствами.

Подчеркнув, что между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в сфере борьбы с нелегальной миграцией, Фидан отметил, что Турция накопила значительный опыт в этой области.

Фидан указал, что положение сирийских беженцев тесно связано с восстановлением стабильности в Сирии, и отметил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

По его словам, в ходе встречи они подчеркнули важность стабильной политики управления, проводимой Сирией в течение последнего года, как для борьбы с нелегальной миграцией, так и для обеспечения регионального мира, Фидан поблагодарил правительство Вены за вклад, который турецкая община вносит в политическую, социальную, экономическую и культурную жизнь Австрии.

Процесс вступления Турции в ЕС

Хакан Фидан, указав на важность отношений между Турцией и Европейским союзом (ЕС), подчеркнул, что позиция турецкого правительства по вопросу вступления в ЕС не изменилась.

Министр отметил, что текущая ситуация в Европе и региональные события несомненно выявили ряд структурных проблем в рамках этого процесса вступления, и сообщил, что они также стремятся решить вопросы, связанные с обновлением Таможенного союза и обеспечением безвизового режима.

Хакан Фидан подчеркнул, что включение Турции в инициативы типа «Made in EU» и аналогичные проекты, направленные на укрепление конкурентоспособности Европейского союза, имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения эффективности европейских цепочек поставок.

Отметив, что они рассчитывают на решительную поддержку Австрии в этих двух вопросах, Фидан заявил, что в сфере транспортной связности между двумя странами предстоит проделать еще много работы.

Фидан, упомянув о важности «Срединного коридора» и «Инициативы трех морей», рассказал, что он и его австрийский коллега обменялись мнениями о том, какие проекты по обеспечению связей между Европой и Азией позволят двум странам более эффективно взаимодействовать друг с другом, а также о создании коридоров для обеспечения энергетической безопасности.

Ситуация в Газе

Фидан, поделившись информацией о том, что они обсуждали ход реализации мирного плана в Газе, добавил:

«Важно, чтобы мирный план в Газе реализовывался в соответствии с задуманным, с тем, что зафиксировано на бумаге, и с учетом существующих условий. Важны усилия, которые стороны приложат в этом вопросе. В частности, преодоление нежелания Израиля и предотвращение нарушений чрезвычайно важны для перехода к второму этапу в Газе. В этом вопросе мы, честно говоря, предупреждаем как международное сообщество, так и посредников, а также всех участников Совета по миру о необходимости принятия необходимых мер».

Сославшись на то, что ситуация в Газе и на Западном берегу, являющаяся продолжением израильской экспансии в регионе, не отвечает интересам ни региона, ни Европы, Фидан отметил, что она приводит к еще большей нестабильности, усугублению проблем энергетической безопасности и росту нелегальной миграции.

Ситуация в Ливане

Напомнив, что в результате израильской оккупации в Ливане 1 миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, Фидан отметил, что расширение оккупации может привести к еще большему потоку беженцев.

Министр Фидан заявил, что по этой причине «на Израиль необходимо оказать более сильное международное давление».

Война между Россией и Украиной

Фидан сообщил, что с коллегой также обсудили войну между Россией и Украиной, и напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган делает все возможное для прекращения войны.

«С 2022 года Турция принимает у себя переговоры между Россией и Украиной на различных уровнях и в различных форматах», — сказал Фидан, подчеркнув, что Турция также оказывает активную поддержку посредническим усилиям США.

Указав на то, что Турция поддерживает политику посредничества, Фидан дал понять, что Анкара будет и впредь делать всё, что от неё требуется в этом вопросе.

⁠Переговоры между Ираном и США

Фидан заверил, что Анкара делает все возможное для скорейшего завершения продолжающихся переговоров между Ираном и США, этот кризис должен быть преодолен как можно скорее, а вызванная им блокада Ормузского пролива должна быть снята, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло.

Говоря о ценах на энергоносители, энергоснабжении и, в частности, о серьезных проблемах со снабжением продовольствием и другими товарами в странах региона, Фидан считает, что этот кризис еще раз подчеркнул важность альтернативных транспортных маршрутов.

Глава МИД Турции выразил надежду на успешное завершение переговоров, начавшихся в Исламабаде, и сообщил, что они поддерживают контакты со сторонами по этому вопросу.

Объявив о том, что предпринимаются усилия по оказанию поддержки сторонам в урегулировании конфликта, Фидан добавил, что в этом вопросе ведется интенсивная работа.

Министр отметил, что Турция поддерживает процесс переговоров между США и Ираном и прилагает все возможные усилия: «Продление перемирия — важный вопрос. Для нас важно, чтобы не вернулись к войне».

По его словам, пунктов, по которым необходимо достичь соглашения, очень много и они весьма важны: «Возможно, их не удастся решить в течение двух недель. Нам может понадобиться дополнительное продление. Я, честно говоря, вижу, что стороны тоже заинтересованы в этом. Потому что давление международного сообщества, честно говоря, в некоторой степени делает это необходимым».

Министр добавил, что эти несколько дней особенно важны с точки зрения того, что стороны должны сейчас четко определить свои позиции: «Чрезвычайно важно, чтобы обе стороны действовали с намерением достичь перемирия и мира, а также открыть Ормузский пролив. Есть некоторые детали, которые необходимо урегулировать. Я, честно говоря, доверяю мастерству наших пакистанских братьев. Наша поддержка также будет продолжаться».

Со стороны ЕС наблюдаются определенные трудности с проявлением решимости

Отвечая на вопрос о процессе вступления Турции в Европейский союз (ЕС), Фидан сказал: «Если посмотреть на войну между Россией и Украиной, то, учитывая роль, которую здесь играет Турция, возникает вопрос: чего же на самом деле ждет Европейский союз? Учитывая, что Турция может предложить огромные геостратегические, геополитические и геоэкономические выгоды, возникает вопрос: почему этот процесс вступления не реализуется?»

Фидан, обратив внимание на то, что «у каждой истории есть две стороны», продолжил:

«Мы никогда не выдвигали требования о вступлении без выполнения условий. Если вы хотите вступить куда-то, то для этого есть определенные условия. Эти условия ставятся перед вами, и вы вступаете, когда выполняете их. Однако проблема заключается в том, что в Европейском союзе отсутствует политическая воля, которая бы гласила: «Когда Турция выполнит условия, мы примем ее в члены Европейского союза».

Фидан заявил, что «политическая воля ЕС была уничтожена бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2007 году»: «Европейская политическая воля, ранее сформулированная г-ном Шредером (бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером) и г-ном Шираком (бывшим президентом Франции Жаком Шираком), была уничтожена вместе с приходом г-на Саркози».

Подчеркнув, что для того, чтобы Турция смогла перейти к этапам оценки, необходимо заявить о политической воле в ЕС, Фидан сказал следующее:

«Но с другой стороны, геостратегические события развиваются таким образом, что, независимо от характера наших отношений с ЕС, они вынуждают нас работать вместе. Кризис в России и Украине, кризис на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, события в нашем регионе, сохранение стабильности на Балканах, объем торговли между нами, совместная торговая устойчивость, создание оборонной базы — есть очень много вопросов».

Хакан Фидан отметил, что при объединении Европы и Турции образуется население в 500 миллионов человек, у этого населения есть множество областей, в которых можно сотрудничать: «В то время как во всех этих областях можно было бы добиться совместного производства на 500 миллионов человек, страна с населением менее 1 миллиона человек создает слишком большие препятствия для этого, и никто не может ничего сказать по этому поводу. То, что такая тактическая проблема препятствует достижению большого стратегического интереса и что для нее не найдено решения, также является тупиковой ситуацией. Это проблема, которую Европа должна решить внутри себя».

Обращая внимание на то, что политика Турции заключается в поддержании хороших отношений с Европой в любое время, Фидан отметил, что объем торговли между двумя сторонами приближается к 250 миллиардам долларов. С обновлением Соглашения о таможенном союзе есть вероятность, что эта цифра вырастет до 500 миллиардов долларов.

«Здесь со стороны ЕС наблюдаются определенные трудности с проявлением воли», - сказал он.

Подчеркнув, что позиция президента Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу ясна, Фидан добавил: «У нас нет никаких проблем в этом плане. Надеюсь, что мы сможем вывести наши отношения на более высокий уровень».

Сотрудничество с европейскими странами

Фидан напомнил, что они стремятся развивать отношения с европейскими странами во всех областях и что на прошлой неделе Турция и Великобритания подписали Рамочную декларацию о стратегическом партнерстве,.Обе стороны продемонстрировали политическую волю к тому, чтобы сделать хорошие отношения с Великобританией еще более устойчивыми и систематическими.

«На самом деле наши двусторонние отношения с европейскими странами действительно очень хорошие. С одной из них у нас, возможно, есть очень сложные вопросы. С другой — немного более сложные, но с остальными странами у нас действительно очень хорошие отношения по всем вопросам, которые приходят вам в голову: торговые вопросы, вопросы безопасности, оборонная промышленность. Институциональные отношения с ЕС имеют иной характер», - отметил министр.

Глава МИД Турции подчеркнул, что они будут и впредь развивать отношения с институтами ЕС и европейскими странами наилучшим образом: «Обе стороны — и европейская, и турецкая — нуждаются в развитии торговли, укреплении солидарности и повышении устойчивости в этом регионе, полном кризисов. В противном случае, в условиях, когда альянсы ослабевают, конфликты множатся, а мы и так испытываем трудности с управлением уже существующими кризисами, стороны будут все больше изматывать друг друга».

Министр высоко оценил подход своего австрийского коллеги: «В частности, как видно на примере Инициативы «Три моря» (ИТМ), мы также достигли единства в принятии решений. То, что эта инициатива приобрела функциональное значение, особенно в таких вопросах, как транспорт и энергетическая безопасность, служит образцовой моделью».

Он обратил внимание на потенциал сотрудничества между Австрией и Турцией в области энергетики: В Австрии есть очень хорошие энергетические компании, обладающие международным опытом.

Указав на крупную энергетическую инфраструктуру Турции, Хакан Фидан резюмировал:

«Турция постепенно становится как транзитным маршрутом, так и хабом (центром). В настоящее время у нас есть крупные энергетические терминалы. Существует настроенность на то, чтобы в ближайшее время в большей степени задействовать их для обеспечения энергетической безопасности Европы. Существует невероятный потенциал для сотрудничества. Нам остается только сесть, конструктивно определить эти области сотрудничества, принять решения и как можно скорее приступить к их реализации».