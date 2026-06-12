Глава МИД Турции заявил, что Анкара надеется на скорейшее завершение процесса и достижение прочного мира

Хакан Фидан обсудил ход переговоров между США и Ираном с министром иностранных дел Катара и представителями США Глава МИД Турции заявил, что Анкара надеется на скорейшее завершение процесса и достижение прочного мира

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани, а также с американскими переговорщиками по поводу переговоров между США и Ираном.

По информации из источников в Министерстве иностранных дел, Фидан провел телефонную беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Аль Сани, а также с американскими переговорщиками.

В ходе бесед состоялся обмен мнениями по поводу переговоров между США и Ираном.

Глава МИД Турции заявил, что Анкара надеется на скорейшее завершение процесса и достижение прочного мира, а также подчеркнул, что Турция будет и впредь оказывать поддержку переговорам.