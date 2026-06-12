Хакан Фидан обсудил ход переговоров между США и Ираном с министром иностранных дел Катара и представителями США

Mehmet Şah Yılmaz, Nariman Mehdiyev
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани, а также с американскими переговорщиками по поводу переговоров между США и Ираном.
По информации из источников в Министерстве иностранных дел, Фидан провел телефонную беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Аль Сани, а также с американскими переговорщиками.
В ходе бесед состоялся обмен мнениями по поводу переговоров между США и Ираном.
Глава МИД Турции заявил, что Анкара надеется на скорейшее завершение процесса и достижение прочного мира, а также подчеркнул, что Турция будет и впредь оказывать поддержку переговорам.