Хакан Фидан: Любое посягательство на Аль-Аксу рассматривается как посягательство на ценности нашего народа Глава МИД Турции поделился мнением с журналистами агентства «Анадолу» и телеканала TRT Arabi в столице Иордании Аммане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметив, что мечеть Аль-Акса считается одним из святых мест Турции, заявил: «Любое посягательство на эту мечеть рассматривается как посягательство на ценности нашего народа».

Глава МИД Турции выступил перед журналистами агентства «Анадолу» и телеканала TRT Arabi в столице Иордании Аммане, где принимает участия в министерской встрече, посвящённой Иерусалиму.

Фидан отметил, что во время исторической встречи в Аммане и в течение дня он имел возможность провести ряд важных переговоров.

Подчеркнув, что региональные и глобальные проблемы, вызванные продолжающейся войной в Персидском заливе и закрытием Ормузского пролива, привлекли всеобщее внимание к этому региону, он добавил: «Наше внимание не отвлекалось от палестинского вопроса, мечети Аль-Акса, Газы и Западного берега. Мы сосредоточились на этих вопросах. Мы знаем: если мы ослабим своё внимание на каком-то вопросе, Израилю станет легче действовать в Газе, в мечети Аль-Акса, в Иерусалиме и на Западном берегу».

Министр напомнил, что на встрече, в которой приняли участие представители почти двадцати стран исламского мира, был единственный пункт повестки дня.

На встрече обсуждались недавние нарушения со стороны Израиля в мечети Аль-Акса и вопрос о том, какие коллективные меры следует принять в ответ: «Мы все вместе высказали свои мнения по этому вопросу. Состоялся серьезный обмен мнениями. Ведущие страны исламского мира высказали на этом форуме как свою озабоченность, так и возмущение по данному вопросу, а также обсудили практические, дипломатические и другие шаги, которые необходимо предпринять. Как вы знаете, Иордания исторически является покровителем святых мест в Иерусалиме и юридически выполняет эту роль», — сказал он.

Мечеть Аль-Акса — одно из святых мест Турции

По его словам, турецкое общество, президент Реджеп Тайип Эрдоган, правительство и государство рассматривают мечеть Аль-Акса как одно из своих святых мест: «Любое посягательство на нее рассматривается как посягательство на ценности нашего народа». Стратегические и дипломатические шаги Турции в этом направлении имеют большое значение, Анкара ведет активную деятельность по данному вопросу».

Фидан отметил, что сегодня в Иордании он выступил с заявлением о солидарности в отношении мечети Аль-Акса и Иерусалима: «С другой стороны, сегодня мы провели пятую встречу на уровне министров с участием стран, которые мы называем «Группой четырех»: Саудовской Аравии, Турции, Египта и Пакистана. Это была важная встреча».

Отметив, что они очень подробно обсудили ситуацию в Газе, Фидан сказал, что все четыре страны прилагают большие усилия для реализации «Мирного плана по Газе».

Министр упомянул о посреднической роли Египта и Турции: «Мы, в частности, очень серьезно рассмотрели вопрос о том, как следует реагировать на позицию, которую занимает Израиль в ходе реализации мирного плана, на его беззаконие и пренебрежение правилами. Мы приняли ряд решений по этому вопросу. Мы проинформируем об этом наших лидеров».

Документ о видении

В ближайшие дни будут предприняты соответствующие шаги, что также были высказаны «очень ценные мнения» о том, как следует управлять и разрешать продолжающуюся напряженность в регионе, проблемы, связанные с Ормузским проливом, и военную ситуацию, представляющую риск эскалации, отметил он.

Глава МИД пояснил позицию Турции по этому вопросу, отметив, что видение президента Эрдогана в отношении региона и мира в регионе однозначно с самого начала. Существует документ о региональном видении, над которым мы работаем в формате четырёх стран; мы провели его оценку. Это, по сути, станет первым шагом, который определит рамки для окончательного решения всех проблем в регионе. Это вопрос, который следовало решить уже давно. Хакан Фтдан выразил уверенность в том, что систематическое решение этих вопросов позволит шаг за шагом и на прочной основе обеспечить региональную стабильность, безопасность и мир.

Министр далее рассказал, как на основном заседании, так и на встрече «Группы четырех» стороны подробно обсудили не только вопрос о мечети Аль-Акса, но и текущий процесс в Газе, а также реализацию мирного плана.

Израиль использует различные платформы для продвижения своих незаконных стратегий

Политик обратил внимание на то, что теперь весь мир видит, что у Израиля нет ни намерений, ни планов в отношении мира: «Он просто использует все платформы для продвижения своей позиции и незаконных стратегий».

По его словам, международное сообщество проходит серьезное испытание, а Турция и её ближайшие союзники всегда подчеркивали этот факт: «Если мы, как страны региона и международное сообщество, не примем необходимые дипломатические меры для пресечения экспансионистской политики Израиля в регионе, это приведет не только к региональному но и к глобальному кризису». Это наблюдалось неоднократно, В ходе реализации «Мирного плана для Газы», который был разработан при участии ведущих представителей международного сообщества и получил их поддержку, движение «ХАМАС» выполнило многие возложенные на него обязательства, однако они видят, что Израиль постоянно ведет себя как «разрушитель игры».

Главное — это реакция, которая будет разработана в связи с этим. Эту реакцию необходимо сформулировать и воплотить в жизнь. В противном случае нет смысла садиться за стол переговоров с Израилем по этим вопросам. Фидан добавил, что международное сообщество поддерживает этот план.

Министр иностранных дел Хакан Фидан рассказал, что Египет, Турция, Катар и США выступают в качестве посредников, что на эту встречу было потрачено очень много времени и труда, работа велась днём и ночью.

Фидан завершил свои высказывания следующим образом:

«В конечном итоге то, что на каждом этапе Израиль, используя в качестве предлога ту или иную проблему, продолжает убивать палестинских детей, бомбить больницы и демонстрировать, что не имеет никакого отношения к миру, должно быть четко отмечено и вызвало соответствующую реакцию. Это один из приоритетных вопросов международного сообщества».