Политика Нетаньяху и его правительства является бременем для Израиля,для региона, а также угрозой для международной безопасности -подчеркнул глава МИД Турции

Хакан Фидан: Европейские лидеры начали осознавать угрозу, исходящую от Израиля Политика Нетаньяху и его правительства является бременем для Израиля,для региона, а также угрозой для международной безопасности -подчеркнул глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что европейские лидеры начали осознавать угрозу, исходящую от Израиля, но пока не нашли способа решить эту проблему: «Политика правительства (Биньямина) Нетаньяху — это проблема не только для нас. Эта политика и само правительство являются бременем для Израиля, бременем для региона и угрозой для международной безопасности».

После завершения саммита НАТО 2026 года министр Фидан дал интервью газете «The National».

«Я считаю, что между двумя сторонами существует недостаток коммуникации и недопонимание в отношении того, как будет осуществляться проход через пролив», - отметил он.

Хакан Фидан, комментируя телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщил, что беседа дала ему возможность «более глубоко понять суть проблемы».

Подчеркнув, что решение заключается в снижении напряженности в регионе, Фидан добавил, что обе стороны действительно заинтересованы в продвижении к перемирию и мирному соглашению.

«Тем не менее, всегда существует вероятность непредвиденных обстоятельств, и мы должны быть очень осторожны из-за возможных сбоев в коммуникации, провокаций и ответных мер», - пояснил глава МИД Турции.

«Политика Нетаньяху — это бремя и угроза для региональной и международной безопасности»

Министр продолжил словами: «Политика правительства Нетаньяху — это проблема не только для нас. Его политика и само правительство являются бременем для Израиля, бременем для региона, а также бременем и угрозой для международной безопасности».



На вопрос о том, приведут ли недавние высказывания к открытому конфликту между Турцией и Израилем, Фидан ответил: «Нет причин, которые могли бы привести к открытому конфликту».



По его словам, европейские лидеры начали осознавать угрозу, исходящую от Израиля, но пока не нашли способа решить эту проблему. Хакан Фидан предупредил, что любые действия, способные затормозить прогресс в Сирии, могут изменить сложившуюся ситуацию: «Мы не уверены, что Израиль заинтересован в стабильной, благополучной, сильной, преобразующейся и развитой Сирии».



На вопрос о том, пытается ли Израиль дестабилизировать правительство Сирии, министр Фидан дал следующий ответ: «Если посмотреть на прошлые и нынешние модели поведения правительства Израиля в отношении стран региона, то да».

Министр, отметив, что «Совет мира в Газе» «играет эффективную роль в прекращении геноцида», заявил: «Я считаю, что план пока не привёл к обещанным результатам, особенно в том, что касается гуманитарной помощи».



Из-за войны в Персидском заливе внимание международного сообщества сместилось в другую сторону. Для того, чтобы палестинцы могли получать больше гуманитарной помощи, необходимо добиться от международного сообщества оказания более сильного давления на Израиль.



Фидан обратил внимание на то, что благодаря своему историческому опыту Турция занимает уникальное положение для выполнения роли посредника в региональных конфликтах и их урегулирования: «Мы знаем всех, мы знаем динамику каждого конфликта».



По его словам, настало время, когда страны региона должны взять на себя ответственность за проблемы в регионе и продемонстрировать свою приверженность их решению, продолжение действий в прежнем духе приведет к провалу.

«Новые региональные структуры не являются альтернативой другим региональным организациям»

Выражая мнение, что альтернативой является новый порядок в сфере безопасности, гарантирующий безопасность, политический суверенитет и территориальную целостность всех сторон в регионе, Фидан напомнил, что в начале этого года Турция, Пакистан, Египет и Саудовская Аравия создали рабочую группу для построения нового, основанного на мире порядка в регионе.

Эта структура не ставит целью заменить такие региональные организации, как Лига арабских государств или Совет сотрудничества стран Персидского залива, а нацелена на более оперативную работу, отметив, что международные институты носят слишком официальный характер, из-за чего принятие эффективных или долгосрочных решений сопряжено со значительными трудностями.

«В регионе должны быть гарантированы политический суверенитет и территориальная целостность всех сторон»

Хакан Фидан подчеркнул необходимость вернуться к временам, когда суверенитет и территориальная целостность каждой страны признавались, добавил:

«Иран уже давно утверждает, что его политика, заключающаяся в размещении в таких странах (как Ирак) сил-прокси, является превентивной политикой безопасности, точно так же, как оккупация остальной части региона израильтянами в целях обеспечения безопасности. Если мы разработаем новую концепцию безопасности, которая будет гарантировать безопасность, защиту, политический суверенитет и территориальную целостность всех сторон в регионе, эта новая концепция сможет показать Ирану: «Смотрите, теперь мы можем уйти в свои углы»».



Выразив уверенность в том, что Иран обладает достаточной зрелостью, чтобы понять эти реалии, Фидан сказал: «Иншаллах, если нам удастся достичь мирного соглашения между США и Ираном, мы сможем начать действительно конструктивные переговоры».



Хакан Фидан подчеркнул, что при определении проблем, их изложении и поиске решений необходимо быть открытыми, прозрачными и искренними.