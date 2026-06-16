В среду глава МИД Турции посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным

Хакан Фидан встретился с турецкими бизнесменами, проживающими в России В среду глава МИД Турции посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию встретился с турецкими предпринимателями, проживающими в этой стране.

Согласно информации, полученной из источников в министерстве иностранных дел, Фидан встретился в Москве, с турецкими предпринимателями, проживающими в России.

Глава МИД Турции прибыл в Москву во вторник, 16 июня. Хакан Фидан в рамках визита провел отдельные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.

В среду Фидан посетит Казань, где ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.