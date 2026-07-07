Фуат Октай: если саммит подтвердит единство НАТО, первым шагом должна стать отмена санкций между союзниками

Если по итогам саммита члены НАТО выступят с посланием единства, сплоченности и солидарности, а такое послание будет дано, то первым шагом этой солидарности, должно стать снятие санкций между членами альянса. И это начинается с США. Об этом заявил председатель Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и депутат от Партии справедливости и развития (ПСР) от Анкары Фуат Октай, комментируя саммит НАТО в Анкаре.

Октай в беседе с «Анадолу» оценил саммит глав государств и правительств НАТО в рамках программы «Союзники в Анкаре», проходящей в Ankara Palas.

Отметив, что это важный день для Турции и НАТО, Октай заявил, что ожидает от саммита «крайне позитивного результата».

По его словам, в последние несколько лет внутри НАТО наблюдались «серьезные проблемы» в вопросах единства, сплоченности и солидарности, а также будущего альянса.

«Особенно из-за проблем между европейским и американским крылом НАТО в трансатлантическом измерении, конфликта между Россией и Украиной, а также войны между Ираном, США и Израилем. На данном этапе то, что саммит проходит в Турции, а его хозяином является наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, фактически создало возможность превратить накопившиеся обиды в солидарность», - сказал он.

Октай подчеркнул, что в нынешний период странам необходимо готовиться не только в военной сфере, но и за ее пределами.

«Дело не только в дорогом оружии и больших расходах. На самом деле крайне важно, на что именно вы тратите средства. То есть необходимо быть готовыми к инновационным технологиям и к тому, чтобы эти технологии повышали сдерживающую способность НАТО», - заявил он.

Октай отметил, что Турция возглавляет группу стран, которые называют «средними державами», и подчеркнул, что она входит в число государств, вес которых увеличивается.

«Благодаря инвестициям в оборонную промышленность Турция является готовой силой. Поэтому мы все видим и будем видеть влияние этой готовой силы на НАТО, мировой мир и региональный мир. Но как Турция мы хотим еще одного по итогам этой встречи. Развитие Турции не должно вызывать ни у кого зависти, беспокойства или страха, особенно у членов НАТО. Если по итогам этого саммита члены НАТО выступят с посланием единства, сплоченности и солидарности, а такое послание будет дано, то первым шагом этой солидарности, то есть переходом от слов к делу, должно стать снятие санкций между членами альянса. И это начинается с США», - подчеркнул он.

Октай отметил, что усиление возможностей НАТО в Европе связано с эффективностью Турции в регионе в сфере оборонной промышленности.

Он заявил, что Турция приветствовала бы снятие ограничений, устранение создаваемых ими препятствий или появление соответствующих заявлений и шагов в этом направлении.