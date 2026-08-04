Глава МИД Турции обсудит сохранение статуса святых мест, ситуацию в Газе и усилия по реализации решения о двух государствах

Фидан примет участие в министерской встрече по Иерусалиму в Аммане Глава МИД Турции обсудит сохранение статуса святых мест, ситуацию в Газе и усилия по реализации решения о двух государствах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании Аммане под эгидой этой страны.

По информации источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, Фидан примет участие во встрече, которую проведет заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

В мероприятии, помимо представителей Турции и Иордании, ожидается участие высокопоставленных представителей Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генерального секретаря Лиги арабских государств.

В рамках встречи планируется обсудить важность сохранения исторического и правового статуса святых мест в Иерусалиме и связанные с этим вопросы, развитие ситуации в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, а также действия Израиля, противоречащие международному праву.

Кроме того, участники рассмотрят процесс прекращения огня в секторе Газа, последние события в контексте палестинского вопроса, международные усилия по реализации концепции решения о создании двух государств, а также возможности для укрепления сотрудничества и выработки общей позиции в целях обеспечения регионального мира и стабильности.

- Фидан обратит внимание на ряд вопросов

Ожидается, что в своем выступлении на встрече Хакан Фидан подчеркнет религиозное, историческое и культурное значение Иерусалима для мусульман и отметит, что сохранение исторического и правового статуса города является общей ответственностью международного сообщества.

По данным источников, глава МИД Турции также намерен выразить обеспокоенность действиями Израиля, направленными на изменение исторического и правового статуса мечети Аль-Акса, деятельностью поселенцев и провокационными акциями, а также нарушениями в отношении христианских святынь и религиозных учреждений в Иерусалиме.

Ожидается, что Фидан укажет на то, что перенос посольств некоторых стран в Иерусалим противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН, наносит ущерб международно признанному статусу города и препятствует перспективе решения о двух государствах.

Также он планирует выразить глубокую обеспокоенность действиями по изменению демографического состава Восточного Иерусалима, включая принудительное выселение палестинцев и снос их домов, а также обратить внимание на рост политики фактической аннексии и насилия со стороны поселенцев на Западном берегу.

Фидан подчеркнет важность принятия международным сообществом конкретных шагов в ответ на нарушения Израилем норм международного права и необходимости привлечения виновных к ответственности.

Ожидается, что министр также заявит о конструктивном вкладе Турции в формирование дорожной карты по реализации Плана мира для Газы и отметит, что этот процесс должен привести к положительным результатам также для Западного берега и Восточного Иерусалима.

Кроме того, Фидан намерен заявить, что продолжение Израилем ударов по сектору Газа, несмотря на достигнутое согласие по дорожной карте реализации Плана мира для Газы, является неприемлемым и должно быть решительно осуждено.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнет ключевую роль участников встречи в усилении международного дипломатического давления на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое, по мнению Анкары, стремится продвигать собственную экспансионистскую повестку, удерживая регион в состоянии постоянного конфликта.