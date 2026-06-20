Фидан примет участие во встрече глав МИД Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии в Каире Встреча в египетской столице запланирована на 20–21 июня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в четвертой встрече глав Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии, которая пройдет 20–21 июня в Каире, столице Египта.

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, в рамках визита Фидан проведет двусторонние встречи с официальными лицами Египта и других стран.

Ожидается, что в ходе визита глава турецкой дипломатии выразит удовлетворение подписанием Меморандума о взаимопонимании, положившего конец войне между США и Ираном, а также высоко оценит усилия сторон, подписавших документ. Кроме того, министр подчеркнет важность посредничества Пакистана и роль других стран-участниц процесса, завершившегося достижением договоренности. Фидан также подтвердит готовность Турции продолжать содействие сторонам в течение 60-дневного переговорного процесса с целью достижения всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения.

Кроме того, как ожидается, Хакан Фидан подчеркнет необходимость проявлять бдительность в отношении любых факторов, способных поставить под угрозу достигнутые между сторонами договоренности. Глава турецкой дипломатии также намерен обратить внимание на то, что последние события вновь продемонстрировали важность координации и сотрудничества между странами - участницами четырехстороннего механизма. Ожидается, что Фидан заявит, что данный формат был создан для укрепления отношений между странами региона, извлечения необходимых уроков из пережитых кризисов и совместного решения проблем на основе принципа региональной ответственности. Кроме того, министр подчеркнет важность придания механизму институционального характера и его возможного расширения за счет новых участников в будущем.

Также ожидается, что в ходе переговоров Хакан Фидан заявит о необходимости усиления международного давления на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения оккупационных, агрессивных и провокационных действий Израиля в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и Ливане.

Кроме того, глава МИД Турции намерен подчеркнуть, что окончательное урегулирование палестинского вопроса на основе принципа сосуществования двух государств является ключом к обеспечению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, а также обратит внимание на готовность Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии продолжать совместные усилия в этом направлении вместе с другими странами региона.

Встречи глав МИД Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в течение некоторого времени поддерживает тесные консультации со своими коллегами из стран региона по вопросам региональной повестки.

В рамках этих контактов первая четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии состоялась 18 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

В продолжение данного формата 29 марта Фидан принял участие во второй встрече с коллегами в Исламабаде.

Третья встреча в формате Турция–Египет–Пакистан–Саудовская Аравия прошла 18 апреля в Анталье на полях 5-го Дипломатического форума.

В ходе встреч обсуждаются вопросы выработки региональных решений на основе принципа региональной ответственности. Особое внимание уделяется войне между США/Израилем и Ираном, переговорным процессам, плану мира по сектору Газа, а также мерам по снижению напряженности и укреплению безопасности и стабильности в регионах, где расположены четыре государства.