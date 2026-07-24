Глава МИД Турции встретился в Анкаре с личным посланником Генерального секретаря ООН по Кипру Марией Анхелой Ольгин Куэльяр

Фидан обсудил с личным посланником генсека ООН по Кипру ситуацию вокруг кипрского вопроса Глава МИД Турции встретился в Анкаре с личным посланником Генерального секретаря ООН по Кипру Марией Анхелой Ольгин Куэльяр

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре личного посланника Генерального секретаря ООН по Кипру Марию Анхелу Ольгин Куэльяр.

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, встреча состоялась в преддверии визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на остров. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно текущих событий по кипрскому вопросу.

Фидан заявил, что Турция, как родина и государство-гарант, считает наиболее реалистичным решением кипрского вопроса в сосуществовании бок о бок двух государств на острове.

Министр отметил, что подходы, не признающие суверенное равенство и равный международный статус турок - киприотов, а также их неотъемлемые права, не будут способствовать урегулированию кипрского вопроса с учетом сложившихся на острове реалий.

Назначение Куэльяр личным посланником Генсека ООН

5 января 2024 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил бывшего министра иностранных дел Колумбии Марию Анхелу Ольгин Куэльяр своим личным посланником по Кипру.

Личному посланнику было поручено провести консультации с обеими сторонами на острове и государствами-гарантами, чтобы выяснить, существует ли между сторонами общая основа для начала нового официального переговорного процесса по урегулированию кипрского вопроса.

Первый мандат Куэльяр завершился в июле 2024 года. На основании представленных ею выводов в октябре 2024 года ООН официально констатировала отсутствие точек соприкосновения между сторонами для решения вопроса.

В 2025 году Гутерриш инициировал новый процесс сотрудничества, направленный на укрепление доверия между двумя сторонами на острове путем формирования культуры взаимодействия в условиях отсутствия общей основы для возобновления переговоров.

После состоявшейся в марте 2025 года в Женеве расширенной неформальной встречи по Кипру с участием обеих сторон, трех государств-гарантов и Генерального секретаря ООН Куэльяр была вновь назначена личным посланником для сопровождения этого процесса и подготовки второй расширенной неформальной встречи, прошедшей в июле 2025 года.

Вместе с тем существенного прогресса в рамках этого процесса достичь пока не удалось, в том числе из-за негативной позиции греко-кипрской стороны по таким важным вопросам, как открытие новых пунктов пропуска.