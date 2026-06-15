Глава МИД Ирана поблагодарил Турцию за вклад в переговорный процесс

Фидан и Арагчи обсудили соглашение между США и Ираном Глава МИД Ирана поблагодарил Турцию за вклад в переговорный процесс

АНКАРА (АА) - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как сообщили источники в турецком МИД, в ходе беседы Арагчи поблагодарил Турцию за вклад в переговорный процесс между США и Ираном.

Фидан выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями и отметил, что надеется на успешное завершение дополнительных переговоров, связанных с реализацией соглашения.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул необходимость проявлять осторожность в отношении возможных провокаций, направленных на срыв достигнутых договоренностей.

Он также заявил, что Турция продолжит решительно содействовать укреплению мира, спокойствия и стабильности в регионе.