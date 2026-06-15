Фидан и Арагчи обсудили соглашение между США и Ираном

Sümeyye Dilara Dinçer, Elmira Ekberova
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
АНКАРА (АА) - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как сообщили источники в турецком МИД, в ходе беседы Арагчи поблагодарил Турцию за вклад в переговорный процесс между США и Ираном.
Фидан выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями и отметил, что надеется на успешное завершение дополнительных переговоров, связанных с реализацией соглашения.
Глава турецкой дипломатии подчеркнул необходимость проявлять осторожность в отношении возможных провокаций, направленных на срыв достигнутых договоренностей.
Он также заявил, что Турция продолжит решительно содействовать укреплению мира, спокойствия и стабильности в регионе.