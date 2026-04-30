Узбекистан и Чехия наметили новые направления для расширения взаимодействия В Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана и премьер-министра Чехии

В резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в узком формате и с участием делегаций двух стран.

Как сообщила пресс-служба главы узбекского государства в четверг, 30 апреля, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития практического сотрудничества Узбекистана и Чехии.

В начале встречи Мирзиёев особо подчеркнул, что нынешний визит станет прорывным и откроет качественно новый этап в истории узбекско-чешских многогранных отношений.

С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Налажены тесные контакты на уровне правительств, министерств и ведомств, активизировались деловые и гуманитарные обмены. Созданы «группы дружбы» в парламентах. Эффективно работает Межправительственная комиссия. Товарооборот за последние годы вырос почти в 2 раза.

В Узбекистане успешно работают 37 совместных предприятий с участием чешского капитала. Ведется работа над целым рядом новых направлений кооперации. Особое внимание уделено вопросам наращивания объемов взаимной торговли. Поставлена задача довести товарооборот до 1 млрд долларов, в том числе за счет расширения номенклатуры поставок.

В целях стимулирования взаимной торговли создается первый узбекский филиал сертификации в Чехии, с чешскими партнерами ведется строительство современной лаборатории по сертификации автомобилей стандарта Евро-6 и квантового эталона.

Достигнута договоренность о подготовке Программы технологичной кооперации с ведущими компаниями Чехии, включающей реализацию проектов в области машиностроения, «зеленой» энергетики, геологии и критического сырья, химии, фармацевтики и других направлениях.

Также отмечены перспективы кооперации в сфере развития инфраструктуры и создания «умных городов», инженерного дела, цифровизации. В данном контексте поддержаны проектные инициативы, озвученные в ходе состоявшегося накануне узбекско-чешского бизнес-форума.

Стороны приветствовали намерения Агентства по страхованию экспортных кредитов и Экспортного банка Чехии по поддержке реализации проектов в Узбекистане. Для продвижения всей экономической повестки предложено создать Деловой совет и провести в августе этого года в Ташкенте очередное заседание Межправкомиссии.

В культурно-гуманитарной сфере подтвержден обоюдный интерес к расширению образовательного и академического обмена, в том числе по программам двойных дипломов.

Подчеркнута важность регулярного проведения взаимных дней культуры и кино, выставок и концертов, а также наращивания взаимного туристического потока. В этих целях будет проработан вопрос возобновления прямого авиарейса между столицами двух стран.

Отдельно рассмотрены перспективы взаимодействия в области организованной трудовой миграции. Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки. В завершение достигнута договоренность о подготовке совместной «дорожной карты» по своевременной реализации принятых решений.

Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Ташкент накануне, 29 апреля. Глава чешского правительства в сопровождении премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова посетил парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к подножию монумента Независимости.

Церемония официальной встречи высокопоставленного гостя была организована 30 апреля в резиденции «Куксарой».

Перед церемонией официальной встречи и переговорами с главой узбекского государства Андрей Бабиш также посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте, где ознакомился с уникальными шедеврами, сопоставимыми с коллекциями ведущих музеев мира.