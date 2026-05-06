Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем

Узбекистан и Сербия обсудили активизацию политического диалога и расширение сотрудничества Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем. Об этом пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства сообщила в среду, 6 мая.

Министры обсудили вопросы дальнейшей активизации политического диалога между Узбекистаном и Сербией, расширения торгово-экономического сотрудничества, продвижения инвестиционных проектов, а также укрепления связей в сферах транспорта, промышленности, туризма и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Подчеркнута важность продолжения тесного и системного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, активизации механизмов политических консультаций и продвижения новых совместных инициатив.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обеспечению исполнения задач, поставленных главами государств, а также тщательной подготовке к предстоящим визитам на высшем уровне.

Сербия отмечена как один из надежных партнеров Узбекистана в Европе. Выражена уверенность, что нынешняя динамика двусторонних отношений выведет партнерство на качественно новый этап.​​​​​​​

