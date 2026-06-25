Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран поделился публикацией в своих соцсетях

Турция солидарна с Венесуэлой на фоне разрушительных землетрясений Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран поделился публикацией в своих соцсетях

Турция солидарна с Венесуэлой и соболезнует в связи с обрушившимися на эту страну разрушительными землетрясениями. Об этом заявил руководитель Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

«Глубоко опечален серией землетрясений в Венесуэле. Искренне разделяю боль венесуэльского народа в связи с жертвами в результате стихийного бедствия», — написал Дуран в своем аккаунте в социальной сети американской компании X.

Глава Управления пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия.

«Турция продолжит проявлять непоколебимую солидарность с Венесуэлой в это тяжелое время» — заверил он.

Председатель Великого Нацинального Собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш также выразил свои соболезнования, подчеркнув, что Анкара солидарна с Венесуэлой на фоне произошедшего.