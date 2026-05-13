Турция направила в ООН письмо в связи с возражением Греции против использования термина «Турецкие проливы» Анкара ожидает от всех государств-членов ООН, включая Грецию, уважения к этому устоявшемуся и законному использованию данного термина

Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Ахмет Йылдыз направил письмо в ООН в связи с тем, что на прошлой неделе Греция выразила протест в Совете Безопасности ООН против использования термина «Турецкие проливы».

В письме, адресованном постоянному представителю Китая в ООН Фу Цун, который в настоящее время является председателем Совета Безопасности ООН, и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Йылдыз отметил, что возражение Греции против выражения «турецкие проливы» «направлено на удовлетворение внутренних политических интересов» и что они «считают его неудачным».

«Турция категорически и полностью отвергает безосновательные претензии Греции. Попытки политизировать широко используемый географический термин не способствуют конструктивному диалогу, региональной стабильности или правильному пониманию режима Конвенции Монтре 1936 года», - заявил Йылдыз.

Подчеркнув, что термин «Турецкие проливы» является устоявшимся географическим термином, обозначающим в совокупности Стамбульский и Чанаккальский проливы, которые находятся под суверенитетом Турецкой Республики, Йылдыз заявил: «Термин «Турецкие проливы» является описательным, географически точным и полностью соответствует действующему режиму Конвенции Монтре».

Йылдыз, отметив, что географические объекты, находящиеся полностью под суверенитетом того или иного государства, могут обозначаться официальными названиями, установленными компетентными органами, подчеркнул в этом контексте, что термин «Турецкие проливы» традиционно и последовательно используется во многих международных документах, включая решения и документы Международной морской организации (ИМО) и НАТО.

Кроме того, указав на то, что конвенция Монтре 1936 года является правовым договором, регулирующим проход через Стамбульский пролив, Мраморное море и пролив Чанаккале, политик отметил, что, помимо этой цели, конвенция не ставила перед собой задачу стандартизации географических названий.

В этом контексте он подчеркнул, что «попытки Греции навязать терминологию, отличную от термина «Турецкие проливы», могут быть оправданы лишь историческими ностальгическими чувствами», и добавил: «Эти попытки не изменят ни юридический, ни политический статус Турецких проливов».

По его словам, Турция будет продолжать использовать термин «Турецкие проливы» в соответствии со своим суверенитетом и юрисдикцией. Ахмет Йылдыз отметил, что они ожидают от всех государств-членов ООН, включая Грецию, уважения к этому устоявшемуся и законному использованию данного термина.

Обсуждение «турецких проливов» в Совете Безопасности ООН

Постоянный представитель Турции при ООН посол Ахмет Йылдыз 29 апреля в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, заседание которого проходило под лозунгом «Безопасность и защита водных путей в морском секторе» и на котором также обсуждалась текущая ситуация в Ормузском проливе, использовал термин «турецкие проливы» в отношении Стамбульского и Чанаккальского проливов и перечислил меры, принятые Турцией для обеспечения свободы судоходства в проливах.

В ответ на это представитель Греции, выйдя за рамки повестки дня заседания, заявил, что использование термина «Турецкие проливы» не соответствует Конвенции Монтре 1936 года, и утверждал, что правильной терминологией является «проливы», а конкретно «Чанаккальский пролив, Мраморное море и Стамбульский пролив».

Греческая пресса также широко освещала дискуссию по поводу «Турецких проливов», состоявшуюся в Совете Безопасности ООН.

Несмотря на устоявшуюся международную практику и принципы, отдающие приоритет использованию географических названий в их официальных национальных формах, Греция на протяжении многих лет пытается блокировать работу Альянса из-за использования термина «Турецкие проливы» не только в ООН, но и в НАТО.