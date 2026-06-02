Турция и Судан обсудили двусторонние отношения

Zehra Tekeci Eser, Abdulrahman Yusupov
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдулфаттахом аль-Бурханом.
Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.
Обсуждены двусторонние турецко-суданские отношения, а также региональная проблематика.
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения кровопролития в Судане.
Глава турецкого государства отметил, что предпринимаются шаги по развитию всесторонних отношений между Турцией и Суданом, включая сферу торговли, сельского хозяйства, энергетики и обороны.
Ранее в Анкаре состоялась официальная церемония встречи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом председателя Суверенного совета Судана Абдулфаттаха аль-Бурхана.
Президент Эрдоган встретил высокого гостя у входа в Президентский комплекс в Анкаре.
Лидеры обменялись рукопожатием, после чего сделали фото на фоне флагов двух стран.
Абдулфаттах аль-Бурхан приветствовал строй почетного караула.
Далее президент Турции и глава Суверенного совета Судана приступили к двусторонней встрече.
С турецкой стороны на переговорах также присутствовал глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.