Турция и Саудовская Аравия рассмотрели двусторонние отношения в институциональном контексте Главы МИД обсудили вопросы торговли, энергетики, обороны, образования, культуры, туризма и транспорта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в рамках третьего заседания Турецко-саудовского координационного совета рассмотрены вопросы двусторонних отношений в институциональном контексте, а также обсуждены региональные проблемы, в первую очередь ситуация в Газе.

Фидан опубликовал сообщение в социальной сети NSosyal о третьем заседании Турецко-саудовского координационного совета.

Отметив, что он и министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Ферхан председательствовали на заседании, Фидан отметил, что при участии соответствующих министерств и ведомств стороны провели оценку работы комитетов в таких стратегических областях, как торговля, энергетика, оборона, образование, культура, туризм и транспорт, а также рассмотрели двусторонние отношения в институциональном контексте.

По его словам, в рамках встречи, на которой также обсуждались региональные вопросы, в первую очередь касающиеся Газы. Турция и Саудовская Аравия подписали «Соглашение о взаимном освобождении обладателей дипломатических и специальных паспортов от визовых обязательств».

Министр Фидан поблагодарил Файсала бин Ферхана и его делегацию за визит.