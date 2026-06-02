Турция и Нидерланды обсудили ситуацию в мире и регионе Состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Обсуждены состояние двусторонних отношений между Турцией и Нидерландами, а также региональная и международная тематика.

Президент Эрдоган поздравил собеседника со вступлением в должность главы правительства. Турецкий лидер акцентировал намерение Анкары укреплять диалог и сотрудничество с Нидерландами.

Глава государства отметил, что Турция прилагает активные усилия для прекращения конфликтных процессов в регионе. Он указал, что геополитические события, в частности, подчеркнули необходимость того, чтобы отношения между Турцией и Европейским союзом рассматривались в рамках более комплексного, институционального и многостороннего партнерства.

Говоря о событиях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, президент Эрдоган привлек внимание к важности поддержки Нидерландами усилий по установлению прочного мира в регионе.