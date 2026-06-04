Турция и Нигер стремятся к углублению сотрудничества в сфере обороны, безопасности и инвестиций

В четверг, 4 июня Турция и Нигер договорились об углублении сотрудничества в сферах обороны, безопасности и экономики. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет и впредь поддерживать африканских партнеров на основе «равноправного партнерства, взаимного уважения и принципов взаимовыгодного сотрудничества».



«Мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами на основе равного партнерства, взаимного уважения и принципов взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Нигера Абдурахамане Тчиани в Анкаре.



«Анкара поддерживает дружественные и братские страны в борьбе с террористическими организациями, которые создают нестабильность на континенте, особенно в регионе Сахель», — добавил Эрдоган.

Лидеры двух стран провели двусторонние переговоры и переговоры на уровне делегаций в Президентском комплексе, после чего присутствовали при подписании соглашений в различных областях.



Эрдоган сообщил, что обсуждения были посвящены сотрудничеству в сфере обороны, безопасности, энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, инвестиций, образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

По словам. главы государства, стороны также рассмотрели инвестиционные возможности в Нигере и договорились об укреплении экономических и торговых связей, а также обсудили вопросы более тесного сотрудничества в области военной подготовки и разведки.



«Турция готова поделиться своим опытом» в борьбе с терроризмом, заявил Эрдоган, выразив надежду, что встречи нигерской делегации с представителями турецких оборонных компаний принесут положительные результаты.

Тчиани, со своей стороны, охарактеризовал визит Эрдогана в Нигер в 2013 году как «начало исторической эпохи» в двусторонних отношениях.



Он поблагодарил Турцию за поддержку в таких областях, как безопасность, здравоохранение и образование, и отметил, что Анкара помогла Нигеру в его усилиях по борьбе с терроризмом.



«Мы видим, что президент нас поддерживает. Он всегда на нашей стороне», — резюмировал президент Нигера.