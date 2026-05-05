Турция и Катар обсудили развитие событий в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник, 4 мая в ходе телефонного разговора обсудил региональные события со своим катарским коллегой Мухаммедом бин Абдулрахманом ас-Сани.

По информации турецких дипломатических источников, министры рассмотрели события, связанные с продолжающимися переговорами между США и Ираном.

Звонок состоялся после того, как Объединенные Арабские Эмираты сообщили о четвертой волне ракет и дронов, запущенных из Ирана в понедельник вечером, что стало первым подобным инцидентом с момента вступления в силу перемирия между Тегераном и Вашингтоном в прошлом месяце.

В серии заявлений Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны перехватывают баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, нацеленные на территорию ОАЭ.

Министерство добавило, что звуки, слышные в разных частях страны, были вызваны действиями систем противовоздушной обороны, сбивающих летящие снаряды.

Сведений о жертвах или ущербе пока не поступало.