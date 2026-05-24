Турция и еще 7 стран осудили обращение израильского министра с активистами Global Sumud Главы МИД Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распространили совместное заявление

Министры иностранных дел Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудили действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении активистов флотилии Global Sumud, незаконно перехваченной израильскими силами в международных водах.

В совместном заявлении министры назвали действия Бен-Гвира «ужасающими, унизительными и неприемлемыми».

Отмечено, что публичное унижение задержанных израильским министром представляет собой «позорное посягательство на человеческое достоинство» и «явное нарушение» Израилем обязательств, взятых на себя в соответствии с международным гуманитарным правом и международными нормами в области прав человека.

Авторы заявления предупредили, что такого рода провокационные действия «подпитывают ненависть и экстремизм», а такжеподрывают усилия по достижению справедливого и прочного мира на основе решения о двух государствах.

Главы МИД призвали к привлечению к ответственности Бен-Гвира за его действия и принять конкретные меры для прекращения подобных провокаций и правонарушений.

Подчеркнута необходимость обеспечения защиты прав человека, достойного и гуманного обращения со всеми задержанными, а также соблюдения международного права на оккупированных палестинских территориях.