Управление по коммуникациям Турции выступило с заявлением по документу о партнерстве в сфере безопасности и обороны, подписанному между Турцией и Великобританией

Турция и Великобритания подписали документ об оборонном партнерстве Управление по коммуникациям Турции выступило с заявлением по документу о партнерстве в сфере безопасности и обороны, подписанному между Турцией и Великобританией

Подписание документа об оборонном партнерстве вновь подтверждает твердые обязательства Турции и Великобритании по обеспечению обороны друг друга, а также их приверженность Североатлантическому договору. Об этом заявило Управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Управление по коммуникациям в своем аккаунте NSosyal опубликовало заявление о документе о партнерстве в сфере безопасности и обороны, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

В заявлении говорится, что данный документ о партнерстве отражает совместную решимость двух ведущих европейских союзников по НАТО - Турции и Великобритании еще больше укреплять и институционализировать сотрудничество на фоне меняющейся динамики евроатлантической среды безопасности.

«Партнерство позволит Турции и Великобритании укрепить сотрудничество путем углубления консультаций через новые механизмы в военно-политических измерениях политики безопасности и обороны, включая сдерживание и оборону, военное сотрудничество, оборонную промышленность и технологии, кибербезопасность и гибридные угрозы, борьбу с терроризмом, устойчивость и гражданскую готовность, а также космос», - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что Турция и Великобритания вносят уникальный и незаменимый вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. Стороны подчеркнули, что, руководствуясь союзнической солидарностью, осознанием общей ответственности и стремлением взять на себя большую роль в укреплении более сильной Европы в рамках более сильного НАТО, намерены увеличивать оборонные расходы и развивать сотрудничество для наращивания потенциала, необходимого альянсу, сохраняя при этом прочные трансатлантические связи. В документе также говорится, что подписание партнерства подтверждает неизменную приверженность Турции и Великобритании взаимной обороне, а также обязательствам, вытекающим из Североатлантического договора.