В Анкаре состоялась встреча вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с вице-премьером Бельгии и министром иностранных дел, по делам Европы и сотрудничества Максимом Прево

Турция и Бельгия полны решимости углублять совместную работу по стратегическим вопросам В Анкаре состоялась встреча вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с вице-премьером Бельгии и министром иностранных дел, по делам Европы и сотрудничества Максимом Прево

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился в президентском комплексе в Анкаре с вице-премьером Бельгии и министром иностранных дел, по делам Европы и сотрудничества Максимом Прево.

«Мы рады тому, что наши отношения с Бельгией, нашим союзником и партнером по НАТО, приобретают новый импульс в таких сферах, как торговля, энергетика, транспортная связь, оборонная промышленность и цифровая трансформация», - заявил он.

В встрече принимали участие заместитель министра иностранных дел и председатель представительства Турции при Европейском союзе посол Мехмет Кемаль Бозай, посол Турции в Брюсселе Барыш Тантекин и посол Бельгии в Анкаре Хендрик Ван Де Вельде.

В своей публикации в социальной сети NSosyal, посвященной встрече, Йылмаз отметил:

«Мы рады тому, что наши отношения с Бельгией, нашим союзником и партнером по НАТО, приобретают новый импульс в таких областях, как торговля, энергетика, транспортная связь, оборонная промышленность и цифровая трансформация. Мы нацелены на дальнейшее увеличение объема нашей торговли, который в 2025 году достиг 9,2 млрд долларов, в ближайшие годы. Укрепляя наше сотрудничество в области обороны на основе членства в НАТО, мы полны решимости углублять совместную работу по таким стратегическим вопросам, как «средний коридор» и энергетическая безопасность. Мы придаем большое значение укреплению конструктивного, всеобъемлющего и стратегического подхода в отношениях между Турцией и ЕС. По этому случаю я выражаю надежду, что переговоры, проведенные в рамках Бельгийской экономической миссии — самого масштабного визита из Бельгии в нашу страну под руководством королевы Матильды, — станут новым поворотным моментом не только в наших отношениях, но и в отношениях с ЕС, а также откроют путь для новых партнерств».