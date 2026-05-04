Турция и Армения подписали Меморандум о совместном восстановлении моста Ани Документ подписан в рамках встречи вице-президента Турции и премьера Армении в Ереване

Турция и Армения подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместного восстановления моста Ани, расположенного на границе двух стран. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Документ подписан в рамках встречи Йылмаза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая прошла в Ереване на полях 8-го саммита Европейского политического сообщества.

Свои подписи под Меморандумом поставили спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч и зампредседателя Национального собрания Армении, спецпредставитель Армении по процессу нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

По словам Йылмаза, в ходе переговоров с премьером Армении «обсуждены меры по укреплению транспортной, таможенной и энергетической инфраструктуры, а также цифровой инфраструктуры и взаимосвязанности».

Вице-президент также выразил удовлетворение в связи с тем, что взаимные конструктивные шаги, предпринятые Анкарой и Ереваном в рамках процесса нормализации, приносят конкретные результаты.

«Мы уверены, что такие символические и конкретные области сотрудничества, как совместная реставрация моста Ани, относительно которой мы сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании, будут способствовать формированию атмосферы прочного мира и доверия. Опираясь на региональный мир, диалог и стабильность, мы будем решительно продолжать наш курс на прогресс в нормализации ситуации на Южном Кавказе, укрепление экономического сотрудничества и развитие контактов между нашими народами. Надеюсь, чтобы наша встреча принесет позитивные результаты, и благодарю господина Пашиняна за радушный прием»,-написал Йылмаз.