В консультации с Турецкой Республикой Северного Кипра этот вопрос будет и далее внимательно отслеживаться - Онджю Кечели

Турция испытывает глубокую озабоченность в связи с подрывом системы Европейской конвенции о правах человека В консультации с Турецкой Республикой Северного Кипра этот вопрос будет и далее внимательно отслеживаться - Онджю Кечели

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели, комментируя события, связанные с разделом «Права на собственность перемещенных лиц» в решении по делу ««Кипр против Турции», рассмотренном на 1563-м заседании Комитета делегатов Совета Европы по правам человека, заявил: «Турция испытывает глубокую озабоченность в связи с подрывом системы Европейской конвенции о правах человека из политических соображений».

Кечели опубликовал заявление по данному вопросу в социальной сети американской компании X.

Отметив, что раздел «Права на собственность перемещенных лиц» IV решения по этому делу, вынесенного Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2001 году, был вновь рассмотрен на 1563-м заседании Комитета делегатов Совета Европы по правам человека, состоявшемся 9–11 июня в Страсбурге, Кечели отметил, что закрытие данного раздела, в отношении которого Секретариат Совета Европы с 2022 года рекомендует прекратить контроль за исполнением, на этот раз также оказалось невозможным.

Он также отметил, что на заседании было указано, что в соответствии с исключительной процедурой, предназначенной для применения только в тех случаях, когда исполнение решения ЕСПЧ невозможно из-за различий в толковании, Секретариат Совета Европы был поручен подготовить проект документа по толкованию формулировок, касающихся права собственности, содержащихся в решении ЕСПЧ о выплате компенсации от 2014 года.

Отметив, что эти беспрецедентные в истории работы Комитета делегатов события являются результатом попыток кипрско-греческой стороны политизировать систему Европейской конвенции о правах человека в своих интересах, Кечели отметил, что кипрско-греческая сторона выбрала путь препятствования эффективному функционированию этой системы и в очередной раз продемонстрировала свою неискренность в вопросе урегулирования кипрской проблемы.

«Турция испытывает глубокую озабоченность в связи с подрывом системы Европейской конвенции о правах человека из политических соображений. В консультации с Турецкой Республикой Северного Кипра этот вопрос будет и далее внимательно отслеживаться», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Турции.