Трамп: США не хотят вводить санкции CAATSA против своих друзей Американский лидер выступил с соответствующим заявлением в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании вводить санкции в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») в отношении своих друзей.

Трамп, прибывший в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран -членов НАТО, выступил с соответствующим заявлением в Президентском комплексе в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент США начал свое выступление со слов благодарности в адрес турецкого лидера.

«Как всем известно, по этому поводу много писали в новостях. Мы очень хорошие друзья», - сказал он.

Трамп также отметил, что был впечатлен аэропортом Анкары. «Аэропорт действительно великолепный. Дороги, ведущие к аэропорту, совершенно новые и тоже очень красивые», — указал он.

Президент США подчеркнул, что Турция под руководством президента Эрдогана првратилась в очень сильную в военном отношении страну.

«У них много нашей техники и много замечательных военнослужащих. Турция — страна, которую нельзя недооценивать. Самое замечательное, что все пошло очень хорошо, благодаря нашим отношениям», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер обратил внимание на то, что с самого начала у него с президентом Эрдоганом сложились «хорошая химия» и «прекрасные отношения», добавив, что в ходе переговоров стороны обсудят торговлю, вопросы обороны и многие другие темы, включая Иран.

Трамп отметил, что между Турцией и США налажена очень активная торговля и замечательное производство, что имеет большое значение для обеих стран.

« У нас с Турцией сложились гораздо лучшие отношения»

Отвечая на вопрос об истребителях F-35, Трамп заявил, что отношения США с Турцией находятся на очень хорошем уровне.

«Думаю, многие, в том числе и сидящие здесь, задаются вопросом: „Почему бы нам этого не сделать?“ У нас с Турцией сложились гораздо лучшие отношения. Турция во многих отношениях проявила себя гораздо более преданным партнером, чем другие, от которых мы ожидали. И в этой связи, это безусловно, вопрос, который следует рассмотреть. Это прекрасный самолет, лучший, на данный момент — с большим отрывом лучший самолет, и это, безусловно, вариант, который мы рассмотрим», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что почувствовал себя обязанным принять участие в саммите НАТО, поскольку президент Эрдоган сделал все возможное для его проведения. «Приезд в Турцию, как и в любую другую страну, — это большое событие», — указал он.

«(Турция) — очень сильная в военном отношении страна»

Говоря об экономической деятельности США, Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает «прекрасные отношения» с рядом стран в сфере торговли, и Турция входит в их число.

Американский лидер отметил, что у Турции есть «обязательства» по техническому обслуживанию двигателей самолетов, приобретенных у США, а также заявил о намерении заняться этим вопросом.

Трамп назвал Турцию «прекрасным союзником» США, а также обратил внимание на конфликт вокруг Ирана.

«Турция могла оказаться по другую сторону. Они очень хорошо знают Иран и осознают связанные с ним проблемы, однако (Турция) и еще несколько стран сыграли очень важную роль в оказании помощи. Они могли вмешаться в конфликт; я слышу, как некоторые говорят об их отношениях с Израилем. Они могли бы вступить в этот конфликт. Это очень сильная в военном отношении страна. Но они этого не сделали. Они могли присоединиться к конфликту на другой стороне, но, возможно, не сделали этого из-за меня», - сказал он.

Трамп вновь подчеркнул, что Турция является «очень хорошей страной».

«Во многих отношениях, в том числе в стремлении положить конец войне с Ираном, они заняли исключительно конструктивную позицию с точки зрения наших отношений», - подчеркнул он.

«Путин очень уважает президента Эрдогана»

Трамп заявил, что накануне провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив уверенность, что оба лидера заинтересованы в достижении соглашения.

Американский лидер подчеркнул, что Путин «с большим уважением относится» к президенту Эрдогану.

«Очень жаль, что на это ушло так много времени, но, думаю, что из этого что-то получится. Президент Эрдоган также помогает нам в этом», - сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а также выразил надежду на урегулирование этого вопроса в ближайшее время.

По мнению Трампа, российско-украинский конфликт в большей степени является проблемой Европы, нежели США, тогда как, он хочет лишь спасения человеческих жизней.

«Мы решим этот вопрос. Президент Эрдоган помогает нам в этом, так же как он помог нам в иранском вопросе», - сказал он.

«Мы не хотим вводить санкции против наших друзей»

Трамп заявил, что министры двух стран продолжают работу по вопросу вывода Турции из-под действия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Мы не хотим вводить санкции против наших друзей. Все очень просто. Есть немало тех, против кого мы можем вводить санкции, и мы это делаем. Но мы не хотим применять санкции в отношении наших друзей», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что поддерживает очень хорошие отношения с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, менее чем за полтора года сирийскому лидеру удалось «объединить всю страну и проделать великолепную работу».

Отвечая на вопрос о публикации в социальных сетях относительно премьер-министра Италии Джорджи Мелони, Трамп заявил, что их отношения и без того были плохими, а после отказа Италии оказать США помощь по вопросам Ирана и Ормузского пролива они ухудшились еще больше.

Касаясь темы Гренландии, Трамп вновь заявил, что остров должен находиться под контролем США, а не Дании.

«Если они не согласятся с этим, то, несмотря на все те деньги, которые мы потратили — хотя вовсе не были обязаны их тратить — чтобы помогать им в вопросе России, мы можем вывести все наши войска из Европы. Потому что, как вы, вероятно, уже заметили, Европа стала совсем не такой, какой была двадцать лет назад, — очень, очень другой. Им необходимо быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут проявлять осторожность в этих двух вопросах, Европы больше не останется», - выразил уверенность Трамп.