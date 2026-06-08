Трамп призвал Иран и Израиль прекратить боевые действия

Иран и Израиль должны незамедлительно прекратить обмен ударами.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в американской социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить «перестрелку, - написал глава Белого дома.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором заявил о необходимости прекращения огня.

«Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному прекращению огня! Заключительные переговоры о мире. продолжаются, если только им не помешают невежество или глупость.Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. События должны развиваться быстро», - написал Трамп.

Ранее Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю - в нескольких районах прозвучали сирены после атаки. Затем в армии Израиля заявили, что ВВС Израиля в ответ ударили по иранским военным объектам.

