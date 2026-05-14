Токаев наградил президента Турции орденом «Qoja Ahmet Yasaui»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Qoja Ahmet Yasaui» (Ходжа Ахмеда Ясави).

Эрдоган и Токаев провели переговоры в формате «один на один» во Дворце независимости, а также приняли участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан.

После завершения встречи Токаев вручил турецкому лидеру орден «Qoja Ahmet Yasaui».

Выступая на церемонии, Эрдоган заявил, что он рад быть первым обладателем особого ордена имени духовного наставника Ходжа Ахмеда Ясави.

«Я рассматриваю эту награду как высокое проявление уважения к Турецкой Республике и нашему народу и принимаю ее именно в этом качестве. И в этой связи хочу поблагодарить моего дорогого брата за лидерство, благодаря которому братские отношения между нашими странами достигли нынешнего уровня. Пусть Всевышний сохранит наше братство и отношения навсегда», — сказал Эрдоган.

Кроме того, лидеры двух стран приняли участие в открытии начальной школы имени Ходжи Ахмеда Ясави, построенной Казахстаном в районе Нурдагы провинции Газиантеп после разрушительных землетрясений 6 февраля.

Между тем президент Казахстана сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган станет первым кавалером ордена «Qoja Ahmet Yasaui», что имеет глубокое символическое значение.

«Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый г-н президент, Ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает Вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание Вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны Вам и всему турецкому народу. Желаю Вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания!» – сказал президент Казахстана.

Токаев назвал Реджепа Тайипа Эрдогана дальновидным лидером, ведущим свой народ вперед, и влиятельным политиком мирового уровня.

«Благодаря прямой поддержке уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана Организация тюркских государств в короткие сроки превратилась во влиятельное объединение. Активизировалась деятельность таких важных институтов, как ТЮРКСОЙ, Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский инвестиционный фонд. Мы высоко это ценим», – сказал президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают многовековые исторические узы.



Эрдоган стал первым кавалером ордена

Об учреждении ордена «Qoja Ahmet Yasaui» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 апреля 2026 года.

Состоявшаяся сегодня церемония стала первой в истории вручения этой награды, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — первым ее обладателем.