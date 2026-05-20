Токаев: Кения - надежный торговый партнер Казахстана на Африканском континенте Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в Казахстан с государственным визитом

Кения является одним из крупнейших и надежных торговых партнеров Казахстана на Африканском континенте. Об этом заявил журналистам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с коллегой из Кении Уильямом Руто.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Президенты Казахстана и Кении провели переговоры в узком и расширенном составе с участием членов официальных делегаций.

По итогам переговоров Токаев и Руто приняли Совместное заявление, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись 6 документами.

Президент Казахстана отметил неизменную приверженность Уильяма Руто к конструктивному диалогу, способствующую укреплению единства в Африке и развитию содержательного партнерства с мировым сообществом.

«Учитывая Ваш значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Кенией, для меня большая честь вручить Вам орден «Достық» (Дружбы) I степени. Ваши усилия в полной мере отражают саму суть этого ордена, символизирующего дружбу. Эта высокая награда является символом искреннего уважения и признательности Казахстана, а также нашей приверженности развитию отношений, основанных на доверии и взаимном уважении», – сказал Токаев.

Глава казахстанского государства выразил уверенность в том, что первый исторический визит лидера Кении в республику выведет сотрудничество двух государств на новый уровень.

«Мы намерены и впредь укреплять взаимодействие между нашими странами. ​В последние годы Республика Кения вступила на широкий путь развития. Эта страна, считающаяся жемчужиной Восточной Африки, достигла значительных успехов в финансовой, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и других сферах. Важным центром международной дипломатии признан город Найроби, в котором эффективно функционируют несколько структур Организации Объединенных Наций. В целом, авторитет Кении на мировой арене неуклонно растет. Это является результатом взвешенной политики и дальновидности лидера Кении Руто. ​В прошлом году мы открыли свое Посольство в Найроби. Данное решение свидетельствует об искреннем дружеском отношении Казахстана к Вашей стране. Это шестое по счету дипломатическое представительство Казахстана на Африканском континенте. Наша страна придает приоритетное значение укреплению связей с государствами Африки», – сказал президент Казахстана.

Токаев отметил, что особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. «Мы договорились о реализации совместных проектов в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной отраслях, а также в сферах информационных технологий и туризма. ​Мы также обменялись мнениями о возможности открытия регулярных прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна и других товаров на африканский рынок», - указал он.

Кроме того, президенты в ходе переговоров обменялись мнениями по международной повестке.

«Была обсуждена ситуация в Африке и на Ближнем Востоке. Найроби активно поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование региональных конфликтов. Кения также вносит последовательный вклад в укрепление мира и стабильности на Африканском континенте. Казахстан высоко ценит эти усилия. Казахстан и Кения придерживаются схожих позиций по многим глобальным вопросам. Обе страны считают, что международные проблемы должны решаться только мирными, дипломатическими средствами, то есть в ходе переговоров. Также достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур. В целом можно с уверенностью заявить, что состоявшиеся переговоры были плодотворными и содержательными. Казахстан выражает готовность к укреплению двусторонних связей, расширению взаимовыгодного партнерства и совместной реализации проектов в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран,» – подчеркнул Токаев

Уильям Руто, в свою очередь, отметил, что сегодня состоялись конструктивные и плодотворные переговоры, направленные на углубление сотрудничества по широкому спектру отраслей.

«Наша страна готова стать для Казахстана связующим звеном в Восточной и Центральной Африке. Мы предложили казахстанской стороне использовать Найроби как стратегическую базу для работы на континенте, а порты Момбаса и Ламу – как основные логистические хабы для выхода на рынки региона», – сказал президент Кении.