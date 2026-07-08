Малые модульные реакторы во многом станут будущим энергетики — безопасным, эффективным и экономически выгодным решением, которое укрепит наши экономики, заявил Марко Рубио

США, Япония и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения малых модульных реакторов Малые модульные реакторы во многом станут будущим энергетики — безопасным, эффективным и экономически выгодным решением, которое укрепит наши экономики, заявил Марко Рубио

Во вторник, 7 июля в кулуарах саммита НАТО в Анкаре США, Япония и Южная Корея подписали соглашение о создании рамок трехстороннего сотрудничества, направленного на ускорение внедрения малых модульных реакторов (SMR) в других странах.

Согласно заявлению Государственного департамента США, вначале основное внимание будет уделяться региону Индо-Тихоокеанского бассейна.

В заявлении отмечается, что Меморандум о сотрудничестве «способствует реализации наших общих интересов в области безопасности и открывает путь для удовлетворения потребностей стран-партнеров в области энергетической безопасности», а также подчеркивается, что три страны обладают «взаимодополняющими преимуществами в сфере гражданской атомной энергетики».

В рамках меморандума три страны будут поощрять «взаимовыгодное» сотрудничество между своими атомными отраслями.

Его цель — продвигать модели развертывания парков реакторов, которые «снижают риски при разработке проектов, обеспечивают экономию за счёт масштаба, стимулируют частные инвестиции, упрощают процессы лицензирования и оптимизируют цепочки поставок».

«Скоординированный трехсторонний подход позволяет американским, японским и корейским компаниям предоставлять партнерам в регионе «более конкурентоспособные альтернативы для удовлетворения их растущих потребностей в энергии и соблюдения высочайших стандартов ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения по мере того, как все больше новых реакторов вводятся в эксплуатацию», — отмечается в сообщении.

США выделили более 10 миллионов долларов на программу Государственного департамента «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов» (FIRST) с целью поддержки безопасного внедрения малых модульных реакторов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Компании GE Vernova, Hitachi, Samsung C&T и SGE также договорились продвигать внедрение малого модульного реактора BWRX-300 по всей Европе.

Государственный секретарь США Марко Рубио на церемонии подписания подчеркнул важность энергетической безопасности, сославшись на Ормузский пролив, где перебои в поставках во время войны между США и Ираном серьезно повлияли на глобальные энергетические потоки.

«Малые модульные реакторы во многом станут будущим энергетики — безопасным, эффективным и экономически выгодным решением, которое укрепит наши экономики», — сказал он.

Саммит в Анкаре собрал лидеров 32 стран-членов альянса, а также ключевых партнеров для обсуждения оборонного потенциала Европы, целевых показателей расходов НАТО на оборону, военной модернизации и дальнейшей поддержки Украины.

Хотя Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Япония не являются членами НАТО, с 2022 года они приглашаются на ежегодные саммиты альянса в качестве гостей.

Встреча в Анкаре стала вторым саммитом НАТО, проводимым Турцией после саммита 2004 года в Стамбуле. Мероприятие также служит платформой для двусторонних встреч между Турцией и странами-членами альянса по вопросам политического, экономического сотрудничества и безопасности.