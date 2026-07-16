Стармер прибыл в Киев в последнюю неделю работы на посту премьера Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев, где намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит проходит в последнюю неделю пребывания Стармера во главе британского правительства. Об этом сообщил офис британского премьера в четверг, 16 июля.

Как сообщили в канцелярии, на встрече стороны обсудят результаты, достигнутые в укреплении обороноспособности Украины, дальнейшие потребности Киева и направления, на которых союзникам следует сосредоточить усилия.

Ожидается, что Стармер заверит Зеленского в неизменности британской поддержки. Он подчеркнет, что созданные за последние два года международные коалиции, военные программы и механизмы сотрудничества рассчитаны на долгосрочную перспективу и продолжат действовать после завершения его полномочий.

По словам британского премьера, сопротивление Украины позволило защитить не только ее собственную свободу, но и безопасность европейских государств.

«На протяжении всего конфликта я видел невероятную стойкость украинского народа и железную волю нации, которая отказывается покориться. Ее борьба не только защитила собственную свободу, но и помогла сохранить безопасность Европы», - заявил Стармер.

Он отметил, что после вступления в должность стремился не ограничиваться оказанием Украине помощи в краткосрочной перспективе, а заложить основы ее долгосрочной безопасности.

По его словам, для этого Великобритания увеличила расходы на оборону, вложила средства в разработку новых военных технологий и заняла центральное место в формировании европейской системы поддержки Украины.

Стармер также заявил, что «единство западных союзников в вопросе противодействия России» было подтверждено на состоявшихся в последние недели саммитах НАТО и «Группы семи».



С июля 2024 года британское правительство обязалось ежегодно выделять Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов на протяжении всего необходимого периода.

За это время Лондон передал украинской стороне более 250 тыс. беспилотников, около 8 тыс. ракет и свыше 350 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Великобритания также стала одним из инициаторов создания так называемой «Коалиции желающих». Объединение, в которое входят 34 государства, провело 16 встреч. Его участники обсуждают гарантии безопасности и возможную поддержку Украины в случае достижения мирного соглашения.