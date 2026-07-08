Премьер Великобритании заявил о важности единства союзников на фоне ситуации в Украине и вокруг Ирана

Стармер: НАТО вышло с саммита в Анкаре более сильным и сплоченным Премьер Великобритании заявил о важности единства союзников на фоне ситуации в Украине и вокруг Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре альянс стал более сильным и сплочённым.

В интервью британскому телеканалу Sky News, данном в Анкаре, Стармер отметил, что президент США Дональд Трамп также назвал саммит конструктивным.

«НАТО вышло с этого саммита более сильным и более единым», — сказал премьер-министр.

По словам Стармера, Великобритания за последние два года дважды увеличила расходы на оборону, а её ядерный потенциал готов вносить вклад в коллективную безопасность всех союзников по НАТО.

«Это был хороший саммит. Мы хотели сохранить единство — и нам это удалось. Это особенно важно в условиях продолжающейся напряжённости вокруг Украины и Ирана», — подчеркнул он.

Комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, Стармер заявил, что поддерживает с американским лидером хорошие отношения.

«Мы всегда хорошо ладим. В политике очень важно иметь хорошие отношения. Стратегический союз между США и Великобританией имеет огромное значение. Мы круглосуточно сотрудничаем в сфере обороны, безопасности и разведки. НАТО — это организация трансатлантического сотрудничества, которую укрепляют её участники. Для премьер-министра Великобритании важно иметь хорошие отношения с президентом США. Я рад, что мне это удаётся, и считаю это важным для моей страны», — сказал он.

Говоря о заявлениях Трампа по Ирану, Стармер отметил, что британское общество заинтересовано в сохранении режима прекращения огня, стабильности и открытии Ормузского пролива.

«Это означает снижение давления на нашу экономику и на цены на энергоносители», — заявил премьер.

Он также признал, что последние события осложнили ситуацию.

«Я не могу делать вид, будто события последних дней не создали дополнительных трудностей», — сказал Стармер, подчеркнув, что Великобритания продолжит сосредотачиваться на поддержании режима прекращения огня.

В завершение британский премьер отметил, что этот саммит НАТО стал для него последним международным мероприятием в качестве главы правительства. Ранее, после ухода с поста лидера Лейбористской партии, Стармер объявил, что покинет должности премьер-министра и лидера партии к открытию новой сессии парламента в сентябре.