Спикер парламента Турции: Саммит НАТО в Анкаре подтвердит приверженность будущему Альянса

Предстоящий саммит лидеров НАТО в Анкаре станет важной площадкой для подтверждения приверженности стран-членов будущему Североатлантического альянса. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.

«Мы считаем, что эта встреча имеет важное значение в плане подтверждения приверженности будущему альянса НАТО», – сказал Куртулмуш в эфире TRT.

По его словам, НАТО необходимо развивать не только потенциал по предотвращению конфликтов, но и способность к «построению мира».

«НАТО необходимо выработать подходы к тому, каким образом альянс может способствовать установлению мира для усиления своей способности предотвращать конфликты. В настоящее время, на мой взгляд, НАТО далеко от этого. Однако если Альянс действительно намерен продолжать свое существование в качестве эффективной организации, ему нужно прилагать усилия в этом направлении», – отметил спикер парламента.