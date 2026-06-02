Спикер парламента Турции был принят президентом Финляндии Стороны обсудили двусторонние отношения и межпарламентское сотрудничество

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш был принят президентом Финляндии Александром Стуббом в рамках официального визита в Хельсинки.

Встреча состоялась в президентской резиденции Финляндии. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Турцией и Финляндией, межпарламентском сотрудничестве, а также актуальных глобальных и региональных вопросах.



В свою очередь Нуман Куртулмуш в публикации в социальных сетях поблагодарил президента Финляндии за прием, выразив надежду, что визит придаст новый импульс развитию сотрудничества между двумя странами и парламентскими связями.