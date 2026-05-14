Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в сфере оборонной промышленности выходит на новый уровень Механизмы сотрудничества способствуют укреплению стратегических отношений, углублению институциональных контактов и развитию совместных возможностей - заявил Халук Гёргюн

Глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гёргюн сообщил о подписании важного соглашения, которое выведет сотрудничество между Турцией и Казахстаном в сфере оборонной промышленности на новый уровень.

В своем заявлении в социальной сети Гёргюн отметил, что в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан принял участие в церемонии подписания и совместной пресс-конференции, организованных по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

«В сфере оборонной промышленности подписан важный договор, который выведет сотрудничество между Турцией и Казахстаном на новый уровень. Механизмы сотрудничества между двумя странами, связанными укоренившимися узами дружбы, способствуют укреплению наших стратегических отношений, углублению институциональных контактов и развитию наших совместных возможностей. Мы выражаем благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который является архитектором того импульса, который наша оборонная промышленность приобрела в глобальном масштабе. Мы благодарим казахстанские власти за радушное гостеприимство», - отметил Халук Гёргюн.