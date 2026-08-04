Баку не видит препятствий для подписания мирного договора с Арменией в случае исключения из ее конституции территориальных претензий - Хикмет Гаджиев

Советник президента Азербайджана: изменение конституции Армении может открыть путь к миру Баку не видит препятствий для подписания мирного договора с Арменией в случае исключения из ее конституции территориальных претензий - Хикмет Гаджиев

Баку не видит препятствий для окончательного подписания мирного договора с Ереваном, если из Конституции Армении будут исключены положения с претензиями к Азербайджану.

Об этом «Анадолу» заявил советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях программы «География мира — Карабах: восстановление, стабильность и региональное сотрудничество на Южном Кавказе», организованной совместно с Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция — Азербайджан (TADİV) и Ассоциацией межкультурных сетей.

Он напомнил, что с момента подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне прошло около года.

По словам Гаджиева, этот процесс демонстрирует приверженность Азербайджана миру.

Он подчеркнул, что Баку внимательно следит за подготовкой новой конституции в Армении после выборов. «В конституции Армении содержится пункт с территориальными претензиями к Азербайджану. Мы ожидаем, что в новой конституции этого пункта не будет, то есть он будет исключен. С армянской стороны также есть такие намерения», — заявил советник главы азербайджанского государства.

Если в Армении состоится референдум и будет принята новая конституция, а соответствующий пункт будет из нее исключен, то Азербайджан не видит никаких препятствий и проблем для окончательного подписания мирного договора», пояснил он.

Гаджиев подчеркнул, что в регионе фактически уже сложилась мирная обстановка, и продолжаются усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

В Карабахе ведется восстановление 9 городов и 300 сел

Касаясь восстановительных работ в Карабахе, Гаджиев сообщил, что в регионе идет масштабный строительный процесс. «Сегодня в Карабахе мы отстраиваем с нуля 9 городов и 300 сел. То есть создаются новые города, новые поселки и новые села», — сказал он.

По его словам, за короткое время в регионе построены тысячи километров дорог, мостов и тоннелей. Около 60 тыс. человек уже начали жить, работать и учиться в Карабахе.

При этом Гаджиев подчеркнул, что минная угроза сохраняется, однако благодаря разминированию жители поэтапно возвращаются в города и поселки. «Мы создаем райские условия в Карабахе с его райской природой», — добавил советник президента.

Сигналы из Еревана и Вашингтона

Оценивая перспективы реализации проекта Зангезурского коридора, Гаджиев заявил, что сигналы, поступающие из Армении и США, указывают на то, что проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии, и строительные работы начнутся в этом году.

Он отметил, что на азербайджанской стороне двухполосная автомобильная дорога от Баку до Зангилана находится на финальной стадии, а железнодорожная линия практически завершена. В Нахчыване, по его словам, ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры.

Гаджиев напомнил, что Турция также строит железнодорожную линию Карс — Ыгдыр, и после завершения этих проектов будет введена в эксплуатацию железнодорожная ветка, соединяющая Нахчыван с Турцией.

«Мы ожидаем, что Армения и США также приступят к строительству проекта Зангезурского коридора, который они называют коридором Трампа», — добавил он.

Попытки подорвать отношения Азербайджана и Турции

Обращаясь к турецкому народу, Гаджиев подчеркнул, что братство между Турцией и Азербайджаном является историческим наследием. «Турция и Азербайджан — это пример братства для всего мира. Отношения между нашими странами, эта дружба и братство — дар и память, завещанные нам нашими предками и дедами».

Он отметил существование кругов, стремящихся навредить отношениям между двумя странами. «Не думаю, что их грязные намерения могут увенчаться успехом. Все, что они делают, — это грязная пропаганда. Тех, кто пытается подорвать турецко-азербайджанские отношения, я называю предателями. Где бы они ни находились — в Турции или в Азербайджане, — те, кто вынашивает такие намерения, никогда не достигнут своих целей. Потому что никто не сможет встать между плотью и ногтем»,- убежден помощник президента.

Гаджиев добавил, что братство между Азербайджаном и Турцией будет только крепнуть благодаря воле народов и лидерству президентов двух стран.

